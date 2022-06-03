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Giriş Tarihi: 03.06.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 12:00

Deprem uzmanı "Haliç'ten Silivri'ye kadar cehennemin içidir!" dedi ve uyardı: Etkisi 1 milyon 800 bin ton patlayıcı ile eşit...

Deprem uzmanından gelen açıklama korkuttu. Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, beklenen büyük Marmara Depremi'yle ilgili bu kez de "Haliç'ten Silivri'ye kadar olan bölge cehennemin içidir" sözleriyle büyük tedirginlik yarattı. Uzman isim, Avcılar'da düzenlenen 'Deprem ve Hazırlık' konulu panelde konuştu ve bu bölgenin büyük tehdit altında olduğunu ifade etti. Peş peşe uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür 7 büyüklüğünde bir depremin, 1 milyon 800 bin ton patlayıcı etkisi yarattığını ifade etti.