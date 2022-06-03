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Haberler Yaşam Deprem uzmanı "Haliç'ten Silivri'ye kadar cehennemin içidir!" dedi ve uyardı: Etkisi 1 milyon 800 bin ton patlayıcı ile eşit...
Giriş Tarihi: 03.06.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 12:00

Deprem uzmanı "Haliç'ten Silivri'ye kadar cehennemin içidir!" dedi ve uyardı: Etkisi 1 milyon 800 bin ton patlayıcı ile eşit...

Deprem uzmanından gelen açıklama korkuttu. Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, beklenen büyük Marmara Depremi'yle ilgili bu kez de "Haliç'ten Silivri'ye kadar olan bölge cehennemin içidir" sözleriyle büyük tedirginlik yarattı. Uzman isim, Avcılar'da düzenlenen 'Deprem ve Hazırlık' konulu panelde konuştu ve bu bölgenin büyük tehdit altında olduğunu ifade etti. Peş peşe uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür 7 büyüklüğünde bir depremin, 1 milyon 800 bin ton patlayıcı etkisi yarattığını ifade etti.

Deprem uzmanı Haliç’ten Silivri’ye kadar cehennemin içidir! dedi ve uyardı: Etkisi 1 milyon 800 bin ton patlayıcı ile eşit...

Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Avcılar'da düzenlenen 'Deprem ve Hazırlık' konulu panelde beklenen büyük Marmara Depremi'ne dair korkutucu öngörülerde bulundu. Deprem uzmanı Görür, Marmara Denizi'nde kıyıdan 8-9 kilometre uzaklıkta bulunan fayın kırılması halinde, 20 kilometre kuzey ve güney kesimine kadar çok büyük etkileri olacağını belirtti. Öyle ki bu bölgeyi "Cehennem'in içi" olarak tanımladı.

Deprem uzmanı Haliç’ten Silivri’ye kadar cehennemin içidir! dedi ve uyardı: Etkisi 1 milyon 800 bin ton patlayıcı ile eşit...

UZMAN İSİMDEN KORKUTAN AÇIKLAMALAR!

JEOFİZİK uzmanı Prof.Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde kıyıdan 8-9 kilometre uzaklıktaki fayın, 20 kilometre kuzey ve güney kesiminde çok büyük etkisi olacağını belirterek, Haliç'ten Silivri'ye kadar olan bölgeyi 'cehennemin içi' olarak tanımladı.

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Deprem uzmanı Haliç’ten Silivri’ye kadar cehennemin içidir! dedi ve uyardı: Etkisi 1 milyon 800 bin ton patlayıcı ile eşit...


Bilim Akademisi Kurucu üyesi Jeofizik uzmanı Prof.Dr. Naci Görür, Avcılar'da düzenlenen 'Deprem ve Hazırlık' konulu panelde konuştu. Görür, olası İstanbul depreminde kırılması beklenen fayın çok yakında olması nedeniyle, depremi konuşmak için Avcılar'ın seçilmesinin isabetli bir tercih olduğunu belirtti.

Deprem uzmanı Haliç’ten Silivri’ye kadar cehennemin içidir! dedi ve uyardı: Etkisi 1 milyon 800 bin ton patlayıcı ile eşit...

"AVCILAR VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİK YAPISI ÇÜRÜK MALZEMEDEN"

Prof.Dr. Görür, 1999 yılında Gölcük ve Düzce'de yaşanan depremlerin, İstanbul'a 70-80 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen, Avcılar'da can ve mal kaybına yol açmasının tesadüf olamayacağını ifade etti. Bu bölgenin jeolojik ve zemin yapısının deprem tehditlerini arttıracak düzeyde olduğunu belirten Prof. Dr. Görür, 8-9 kilometre uzaklıktaki fayın 20 kilometre kuzey ve güneyini 'cehennemin içi' olarak tanımladı.

Deprem uzmanı Haliç’ten Silivri’ye kadar cehennemin içidir! dedi ve uyardı: Etkisi 1 milyon 800 bin ton patlayıcı ile eşit...

Görür "Avrupa yakasında Silivri'ye kadar olan tüm bölge, tehdit altındadır. Avcılar ve Küçükçekmece, akarsu ve vadiler bakımından zengindir. Bunlar depremin etkisini en fazla arttıran yerler. Avcılar ve çevresi genç, killi, kalker kayalıklardan oluşan bir zemine sahip.

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