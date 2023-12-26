Dilan-Engin Polat’ın lüks araçları polisin hizmetinde: Bakan Yerlikaya inceledi!

LÜKS ARAÇLAR POLİS EMRİNE VERİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü organize suç örgütlerinden ele geçirlen araçları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün hizmetine verdi. Hizmete giren araçların en dikkat çekeni ise geçtiğimiz aylarda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Engin ve Dilan Polat çiftinin Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Maserati, Land Rover, BMW ve Audi gibi markaların modelleri bulunuyor.