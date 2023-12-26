Dilan-Engin Polat’ın lüks araçları polisin hizmetinde: Bakan Yerlikaya inceledi!

Kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve illegal bahis suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks otomobil mahkeme kararıyla polis aracı olarak hizmet edecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından polis araçlarına dönüştürülen lüks araçları incelediği görüntüleri paylaşırken, "Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır" şeklinde açıklamada bulundu.