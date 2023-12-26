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Haberler Yaşam Dilan-Engin Polat'ın lüks araçları polisin hizmetinde: Bakan Yerlikaya inceledi!
Giriş Tarihi: 26.12.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 08:59

Dilan-Engin Polat'ın lüks araçları polisin hizmetinde: Bakan Yerlikaya inceledi!

Kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve illegal bahis suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks otomobil mahkeme kararıyla polis aracı olarak hizmet edecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından polis araçlarına dönüştürülen lüks araçları incelediği görüntüleri paylaşırken, "Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır" şeklinde açıklamada bulundu.

ÖMER ÇETİN
Dilan-Engin Polat’ın lüks araçları polisin hizmetinde: Bakan Yerlikaya inceledi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 aracın ele geçirilmesinin ardından mahkeme kararınca bu araçlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hizmetine verildi.

Dilan-Engin Polat’ın lüks araçları polisin hizmetinde: Bakan Yerlikaya inceledi!

LÜKS ARAÇLAR POLİS EMRİNE VERİLDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü organize suç örgütlerinden ele geçirlen araçları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün hizmetine verdi. Hizmete giren araçların en dikkat çekeni ise geçtiğimiz aylarda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Engin ve Dilan Polat çiftinin Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Maserati, Land Rover, BMW ve Audi gibi markaların modelleri bulunuyor.

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Dilan-Engin Polat’ın lüks araçları polisin hizmetinde: Bakan Yerlikaya inceledi!

BAKAN YERLİKAYA YENİ POLİS ARAÇLARINI İNCELEDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından polis araçlarına dönüştürülen lüks araçları incelediği görüntüleri paylaşırken, "Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır!

Dilan-Engin Polat’ın lüks araçları polisin hizmetinde: Bakan Yerlikaya inceledi!

Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

Dilan-Engin Polat’ın lüks araçları polisin hizmetinde: Bakan Yerlikaya inceledi!
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