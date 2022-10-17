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Haberler Yaşam Dilara’dan acı haber geldi! Hollanda 'Fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmişti
Giriş Tarihi: 17.10.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 10:53

Dilara’dan acı haber geldi! Hollanda 'Fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmişti

Hollanda'da doktorların 'Fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmesi üzerine Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'den (25) acı haber var. 8,5 aydır Türk doktorlarının başarılı tedavisiyle yeniden hayata tutunan, yoğun bakımdan çıkan yeniden konuşmayı ve ayağa kalkmayı başaran Dilara Şahin lösemiye yenildi.

GÜL KİREKLO
Dilara’dan acı haber geldi! Hollanda ’Fişini çekeceğiz’ diyerek ölüme terk etmişti

Dilara Şahin, geçen yıl 27 Aralık'ta lösemi teşhisi konulduktan bir hafta sonra durumu kötüleşti, komaya girdi. Hollandalı doktorlar iddiaya göre, "Fişini çekeceğiz, artık yapacak bir şey yok" dedi. Umutları tükenen baba Oğuz Şahin, aHaber ekranlarından yardım istedi.

Dilara’dan acı haber geldi! Hollanda ’Fişini çekeceğiz’ diyerek ölüme terk etmişti

Başkan Erdoğan ise ailenin yardım feryadına kulak verdi. Dilara tedavi için geçen Şubatta Türkiye'ye getirildi. İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nde başlayan tedavisi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdü.

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Dilara’dan acı haber geldi! Hollanda ’Fişini çekeceğiz’ diyerek ölüme terk etmişti

Dilara, akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavisinin büyük bir bölümünü yoğun bakımda ECMO cihazına bağlı olarak geçirdi. Aylar sonra bu makineden de yoğun bakımdan da çıkmayı başaran Dilara hayata yeniden merhaba dedi.

Dilara’dan acı haber geldi! Hollanda ’Fişini çekeceğiz’ diyerek ölüme terk etmişti

Yoğun bakımdan servise alınan Dilara yeniden ayağa kalkabilmek için fizik tedavi gördü. Fizyoterapistlerin yardımıyla ilk adımlarını atmaya başladı. Konuşamıyordu, yeniden konuşmaya başladı.

Dilara’dan acı haber geldi! Hollanda ’Fişini çekeceğiz’ diyerek ölüme terk etmişti

İlik nakli olmayı bekliyordu. Kardeşi Onur ile iliği uyumlu çıktı. Kemoterapi görüyordu. Ancak önceki akşam Dilara'dan kötü haber geldi. Tedavi gördüğü hastanede lösemiyle savaşını kaybetti.

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