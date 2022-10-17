Haberler
Yaşam
Dilara’dan acı haber geldi! Hollanda 'Fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmişti
Giriş Tarihi: 17.10.2022 10:51
Güncelleme Tarihi: 17.10.2022
10:53
Dilara’dan acı haber geldi! Hollanda 'Fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmişti
Hollanda'da doktorların 'Fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmesi üzerine Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'den (25) acı haber var. 8,5 aydır Türk doktorlarının başarılı tedavisiyle yeniden hayata tutunan, yoğun bakımdan çıkan yeniden konuşmayı ve ayağa kalkmayı başaran Dilara Şahin lösemiye yenildi.