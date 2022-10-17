Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Hollanda'dan Türkiye’ye getirilmişti! Hayatını kaybeden Dilara'nın son videosu ortaya çıktı

Hollanda'da doktorların 'Fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmesi üzerine Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'den (25) acı haber var. 8,5 aydır Türk doktorlarının başarılı tedavisiyle yeniden hayata tutunan, yoğun bakımdan çıkan yeniden konuşmayı ve ayağa kalkmayı başaran Dilara Şahin lösemiye yenildi. Hayatını kaybeden Dilara’nın yayınlanmayan son görüntüsü ortaya çıktı