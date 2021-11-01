Diyarbakır’da ilginç olay! ’Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ atasözü gerçek oldu...

Kameradan çevreye bakan işletme sahibi Bilal Daş, klima motorunun etrafında birinin olduğunu fark etti. Koşarak şahsı yakalayan Daş, klima hortum ve kablolarını söktüğünü fark etti. Şahsı yakalayarak polisi arayan Daş, hırsızı polislere teslim etti.