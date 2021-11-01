Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Diyarbakır'da ilginç olay! 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' atasözü gerçek oldu...
Giriş Tarihi: 01.11.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 11:39

Diyarbakır'da ilginç olay! 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' atasözü gerçek oldu...

Diyarbakır'da bir berber dükkanının klima hortumlarını gündüz saatlerinde çalan hırsız pişkinliğiyle pes dedirtti. Hırsızlık yapan kişi işletme sahibinden şikayetçi oldu.

İHA
Diyarbakır’da ilginç olay! ’Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ atasözü gerçek oldu...

Olay, geçtiğimiz günlerde Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilal Daş'a ait bir berber dükkanında klima hortumlarını ve kablolarını gündüz vakti çalmaya çalışan G.G. (25), çıkarttığı seslerle işletme sahibinin dikkatini çekti.

Diyarbakır’da ilginç olay! ’Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ atasözü gerçek oldu...

Kameradan çevreye bakan işletme sahibi Bilal Daş, klima motorunun etrafında birinin olduğunu fark etti. Koşarak şahsı yakalayan Daş, klima hortum ve kablolarını söktüğünü fark etti. Şahsı yakalayarak polisi arayan Daş, hırsızı polislere teslim etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır’da ilginç olay! ’Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ atasözü gerçek oldu...

Gözaltına alınarak karakola götürülen şahıs, pişman olduğunu dile getirmesiyle işletme sahibi şikayetinden vazgeçti. İş yerine dönen Daş, polis ekipleri tarafından aranarak şahsın kendisinden şikayetçi olduğunu duyunca şoka uğradı.

Diyarbakır’da ilginç olay! ’Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ atasözü gerçek oldu...

Karakola giden Daş, G.G.'yi darp ettiği iddiasıyla ifadesi alındı. İşletmeci, şahsın kaçmaya çalıştığı için yere yatırdığını ifadesinde yer vererek G.G.'den vazgeçtiği şikayetinin devam ettirilmesini ve şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi.

Diyarbakır’da ilginç olay! ’Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ atasözü gerçek oldu...

Çıkarıldığı mahkemelerce daha önce de denetim serbestliği olan şahıs G.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA