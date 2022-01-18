DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!

Ankara'da gazetecilerle kahvaltıda buluşan Bakan Yanık en çok merak edilen konulardan olan doğal gaz desteği ile ilgili bilgi verdi. Yanık, "Doğalgaz yardımı için başvurular şubat ayında, ödemeler mart ayında yapılacak." diye konuştu.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ SENEDE KAÇ DEFA, HER AY MI?

Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre.

Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor."

Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.