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Haberler Yaşam Doğalgaz desteği yardımı ne zaman başlıyor, kimlere verilecek ve şartları neler? Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 18.01.2022 08:19 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 08:19

Doğalgaz desteği yardımı ne zaman başlıyor, kimlere verilecek ve şartları neler? Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Doğalgaz fatura desteği ile ilgili son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre; milyonlarca vatandaş doğalgaz yardımı desteğinden faydalanabilecek. İhtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında yapılacak olan doğalgaz fatura desteği sayesinde 4 milyon haneye yardım sağlanacak. Bu noktada, başvuruda bulunmak isteyenler "Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Doğalgaz desteği yardımı ne zaman başlıyor, kimlere verilecek ve şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

Doğalgaz yardımı başvuru nasıl ve nereden yapılır? Doğalgaz desteği yardımı ne zaman başlıyor, kimlere verilecek ve şartları neler?

İhtiyaç sahiplerine hane başı yapılan kömür yardımının dışında doğalgaz yardımı yapılacağı da resmi olarak açıklandı. Bu kapsamda; 4 milyon haneye doğalgaz desteği sağlanacak olup "Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Doğalgaz desteği yardımı ne zaman başlıyor, kimlere verilecek ve şartları neler?" sorularına yanıt aranıyor. Doğalgaz fatura yardımı 2022 yılında hayata geçirilirken konu ile ilgili son bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Doğalgaz yardımı başvuru nasıl ve nereden yapılır? Doğalgaz desteği yardımı ne zaman başlıyor, kimlere verilecek ve şartları neler?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!

Ankara'da gazetecilerle kahvaltıda buluşan Bakan Yanık en çok merak edilen konulardan olan doğal gaz desteği ile ilgili bilgi verdi. Yanık, "Doğalgaz yardımı için başvurular şubat ayında, ödemeler mart ayında yapılacak." diye konuştu.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ SENEDE KAÇ DEFA, HER AY MI?

Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre.

Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor."

Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

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Doğalgaz yardımı başvuru nasıl ve nereden yapılır? Doğalgaz desteği yardımı ne zaman başlıyor, kimlere verilecek ve şartları neler?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evinde doğal gaz kullanması durumunda kota miktar olarak doğal gaz ücretinde yardımcı olunacağını vurgulayarak, bakanlık olarak yapılacak doğal gaz yardımının detaylarını anlattı.

Doğalgaz yardımı başvuru nasıl ve nereden yapılır? Doğalgaz desteği yardımı ne zaman başlıyor, kimlere verilecek ve şartları neler?

Sağlanan kömür yardımı kadar doğal gaz desteğinin de verileceğini kaydeden Bakan Yanık, normalde diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla veya kart dağıtarak yardımda bulunduklarını anımsatarak, bu hizmeti vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.

Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

Doğalgaz yardımı başvuru nasıl ve nereden yapılır? Doğalgaz desteği yardımı ne zaman başlıyor, kimlere verilecek ve şartları neler?

HİJYENİK ÜRÜNLERE DE DESTEK GÜNDEME GELEBİLİR!

Öte yandan Bakan Yanık, hijyenik ürünlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Yanık "Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.

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