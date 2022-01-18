Doğalgaz fatura desteği ile ilgili son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre; milyonlarca vatandaş doğalgaz yardımı desteğinden faydalanabilecek. İhtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında yapılacak olan doğalgaz fatura desteği sayesinde 4 milyon haneye yardım sağlanacak. Bu noktada, başvuruda bulunmak isteyenler "Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Doğalgaz desteği yardımı ne zaman başlıyor, kimlere verilecek ve şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.