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Mesajları 2018 (Kısa & Uzun & Resimli & Komik)

Doğum Günü Mesajları 2018 (Kısa & Uzun & Resimli & Komik)

mesajları... Haftanın her günü sürprizlere farklı bir anlam taşımak için birçok kişi tarafından araştırılıyor. Türkiye ve Dünya üzerinde her gün binlerce kişinin doğum günü kutlanıyor. Bu önemli günlerinize ile farkındalık kazandırabilirsiniz. Kısa, uzun, resimli ve komik seçenekleri ile sevdiklerinize iletebileceğiniz doğum günü mesajı sabah.com.tr'de.

Doğum Günü Mesajları 2018 (Kısa & Uzun & Resimli & Komik)

Hayatının her döneminde mutlu ve sağlıklı olmanı diliyorum. Tüm hayallerin gerçekleşsin, hayat güneşin her daim seni aydınlatsın. Canım arkadaşım n kutlu olsun..

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Doğum Günü Mesajları 2018 (Kısa & Uzun & Resimli & Komik)

Yılların sormadığı, yolların yormadığı, dostların unutmadığı bir ömür için, bu n bir başlangıç olsun, yeni yaşın Kutlu olsun.. İyi ki doğdun..

Doğum Günü Mesajları 2018 (Kısa & Uzun & Resimli & Komik)

Yeni yaşında kalbinin olabildiği kadar sevmem ve her zamankinden daha çok sevilmen dileğiyle yeni yaşın mutlu, n kutlu olsun.

Doğum Günü Mesajları 2018 (Kısa & Uzun & Resimli & Komik)

Dalgalar vuruyor sahile, yıldızlar parlıyor sonsuz mavide, ben de bitmez sevgimle koşuyorum hep gecelerde. n kutlu olsun..

Doğum Günü Mesajları 2018 (Kısa & Uzun & Resimli & Komik)

n kutlu olsun, yarın bugününden daha mutlu olsun.

Doğum Günü Mesajları 2018 (Kısa & Uzun & Resimli & Komik)

Sözde değil özde olmalı sevgiler, sözle değil yürekten verilmeli hediyeler. n kutlu olsun.

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