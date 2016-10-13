Doğum Günü Mesajları 2018 (Kısa & Uzun & Resimli & Komik)

Doğum günü mesajları... Haftanın her günü sürprizlere farklı bir anlam taşımak için birçok kişi tarafından araştırılıyor. Türkiye ve Dünya üzerinde her gün binlerce kişinin doğum günü kutlanıyor. Bu önemli günlerinize doğum günü mesajları ile farkındalık kazandırabilirsiniz. Kısa, uzun, resimli ve komik seçenekleri ile sevdiklerinize iletebileceğiniz doğum günü mesajı sabah.com.tr'de. Hayatının her döneminde mutlu ve sağlıklı olmanı diliyorum. Tüm hayallerin gerçekleşsin, hayat güneşin her daim seni aydınlatsın. Canım arkadaşım doğum günün kutlu olsun.. Yılların sormadığı, yolların yormadığı, dostların unutmadığı bir ömür için, bu doğum günün bir başlangıç olsun, yeni yaşın Kutlu olsun.. İyi ki doğdun.. Yeni yaşında kalbinin olabildiği kadar sevmem ve her zamankinden daha çok sevilmen dileğiyle yeni yaşın mutlu, doğum günün kutlu olsun. Dalgalar vuruyor sahile, yıldızlar parlıyor sonsuz mavide, ben de bitmez sevgimle koşuyorum hep gecelerde. Doğum günün kutlu olsun.. Doğum günün kutlu olsun, yarın bugününden daha mutlu olsun. Sözde değil özde olmalı sevgiler, sözle değil yürekten verilmeli hediyeler. Doğum günün kutlu olsun.