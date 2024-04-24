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Haberler Yaşam Ekonomist Korhan Berzeg hakkında korkunç şüphe: Kafatası detayı kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 15:09

Ekonomist Korhan Berzeg hakkında korkunç şüphe: Kafatası detayı kan dondurdu!

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 17 Haziran'da yürüyüş yapmak için Balıkesir Gönen'deki yazlık evinden ayrıldı. Yanında, özel eğitimli köpeği Tina da vardı. Ancak o günden sonra haber alınmayan Berzeg, tüm arama çalışmalarına rağmen bir türlü bulunamadı. Dün, evine sadece 4 kilometre uzaklıkta kimlik, kredi kartı ve kemiklerine ulaşıldı! Berzeg'in kemiklerini bulan görgü tanığı, tüyler ürperten detayları paylaştı: Pantolonun alt kısmının parçalanmış. Kafatası ise…

DHA
Ekonomist Korhan Berzeg hakkında korkunç şüphe: Kafatası detayı kan dondurdu!

emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden, 17 Haziran'da, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ekonomist Korhan Berzeg hakkında korkunç şüphe: Kafatası detayı kan dondurdu!

Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamazken, Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki evine geri döndü.

Ekipler Korhan Berzeg'e ait yeni bulguların peşine düştü | Video

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Ekonomist Korhan Berzeg hakkında korkunç şüphe: Kafatası detayı kan dondurdu!

Aramalara 'Tina' da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan 'Tina', her defasında, eve geri döndü. Çalışmalarda katkısı olmayan köpek, bir süre sonra Angela Berzeg'e teslim edildi. Tina, Angela Berzeg ile İstanbul Büyükada'daki evlerine dönerken, ekip sayısı artırılarak devam edilen arama çalışmaları Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim'de sonlandırıldı.

Ekonomist Korhan Berzeg hakkında korkunç şüphe: Kafatası detayı kan dondurdu!

KİMLİK VE KREDİ KARTI 4 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Berzeg'in kayboluşundan 312 gün sonra, dün saat 13.30 sıralarında Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, mahalleye gelen su ile ilgili inceleme yaptığı sırada Korhan Berzeg'in Armutlu Mahallesi'nde bulunan evinin 4 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu.

Ekonomist Korhan Berzeg hakkında korkunç şüphe: Kafatası detayı kan dondurdu!

Gülay'ın haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından kemik parçaları ile kıyafet ve eşya parçaları incelenmek üzere alındı.

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