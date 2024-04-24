Ekonomist Korhan Berzeg hakkında korkunç şüphe: Kafatası detayı kan dondurdu!

Aramalara 'Tina' da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan 'Tina', her defasında, eve geri döndü. Çalışmalarda katkısı olmayan köpek, bir süre sonra Angela Berzeg'e teslim edildi. Tina, Angela Berzeg ile İstanbul Büyükada'daki evlerine dönerken, ekip sayısı artırılarak devam edilen arama çalışmaları Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim'de sonlandırıldı.