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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı tablosu
Giriş Tarihi: 29.12.2024 01:29 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 01:29

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den yükseliyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında zam alan SSK, Bağ-Kur emeklisi yeni yılın zammını bekliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücret üzerinde de etkili olan enflasyon oranı emekli ve memur üzerinde doğrudan etkili. 6 aylık veride açıklanan son orana göre 4A-4B-4C emekli zammı hesaplama tablosu net rakam öncesi yayında. Peki; emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alanlar ne kadar maaş alacak sorusu ocak ayının ilk günlerinde netleşiyor. 5 aylık veriyle yapılan hesaplarda en düşük rakam üzerine tahminler çıkarılıyor. 2025 Ocak emekli zammı hesabı tablolarda yerini alırken net rakam için TÜİK açıklaması bekleniyor. İşte, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş tablosu...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

ASGARİ ÜCRETTEN SONRA SIRADA MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI VAR!

Geçtiğimiz günlerde tespit komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Sene başında görülen zam döneminde sıra memur ve emekli zammında!

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

Yılda iki kez zam alan emeklilerin maaş artışı 6 aylık enflasyon oranı ile ortaya çıkıyor. Temmuz ve ocak aylarında artış yaşayan emeklinin zam hesabında 5. veriye göre hesaplar çıkarıldı:

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

5. AYLIK EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi.

Açıklanan enflasyon verileri ardından 5 aylık emekli zammı yüzde 14,57 olarak ortaya çıktı.

Memur ve memur emeklisi içinse oran yüzde 10,40.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında belirlenen en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak açıklanmıştı. Konuyla ilgili enflasyonun ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yürütüyor.

5 aylık netleşen zam oranı dikkate alındığında en düşük rakamın 14 bin seviyesini görmesi bekleniyor.

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