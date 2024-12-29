EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı tablosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında belirlenen en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak açıklanmıştı. Konuyla ilgili enflasyonun ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yürütüyor.

5 aylık netleşen zam oranı dikkate alındığında en düşük rakamın 14 bin seviyesini görmesi bekleniyor.