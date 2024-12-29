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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı tablosu
Giriş Tarihi: 29.12.2024 01:29
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
01:29
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı tablosu
En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den yükseliyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında zam alan SSK, Bağ-Kur emeklisi yeni yılın zammını bekliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücret üzerinde de etkili olan enflasyon oranı emekli ve memur üzerinde doğrudan etkili. 6 aylık veride açıklanan son orana göre 4A-4B-4C emekli zammı hesaplama tablosu net rakam öncesi yayında. Peki; emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?