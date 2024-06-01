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Giriş Tarihi: 01.06.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 15:44

Emekli maaşı ödeme günleri SSK-Bağkur: 2024 Haziran emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi, ne zaman yatacak?

Emekli maaşı ödeme günleri SSK, Bağkur, Emekli Sandığı özelinde takip ediliyor. Kurban Bayramı'na geri sayım başlarken 3000 TL ikramiye ödemesi alacak emekliler bu ayın maaşlarının da hesaplara geçeceği tarihi sorguluyor. 2024 Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi, ne zaman yatacak, belli oldu mu soruları milyonlarca hak sahibinin radarına girdi. Konuyla ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK takvimlerine çevrildi. İşte, 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme tarihleri son durum...

Emekli maaşı ödeme günleri SSK-Bağkur: 2024 Haziran emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi, ne zaman yatacak?

Emekli maaşı ödeme günleri değişti mi Kurban Bayramı öncesi merak ediliyor. Normal düzende tahsis numarasına göre maaş ödemelerini alan SSK ve Bağkur emeklisi, bayramdan önce maaşların yatıp yatmayacağını merak ediyor. Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip edilirken haziran emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman hesaplara geçecek soruları yanıt arıyor. Peki; 2024 emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

Emekli maaşı ödeme günleri SSK-Bağkur: 2024 Haziran emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi, ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ HESAPTA OLACAK!

Son zamla birlikte 3000 TL olan emekli bayram ikramiyesi iki bayramda da hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Yıl bazında 6000 TL ödeme alan emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri için Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi:

"Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak."

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Emekli maaşı ödeme günleri SSK-Bağkur: 2024 Haziran emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi, ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak bayram öncesi yatacağı aktarılan ikramiyeler 3-14 Haziran tarihleri aralığında bekleniyor. Konuyla ilgili SGK takvimi takip ediliyor.

Peki, emekli maaşları ne zaman erken yatacak mı?

Emekli maaşı ödeme günleri SSK-Bağkur: 2024 Haziran emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi, ne zaman yatacak?

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran tarihinde başlıyor. Geçtiğimiz bayramlara bakıldığında maaş ödemelerinin erken alınıp alınmayacağı merak ediliyor.

Erken ödenmesi beklenen maaşlarda takvim netleşmedi. Emekli maaşı ödeme takvimi SGK tarafından bekleniyor.

Emekli maaşı ödeme günleri SSK-Bağkur: 2024 Haziran emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Emekli maaşları tahsis numarasına göre yatırılıyor. İşte, o tarihler:

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

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