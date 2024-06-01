Emekli maaşı ödeme günleri SSK-Bağkur: 2024 Haziran emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi, ne zaman yatacak?

Emekli maaşı ödeme günleri değişti mi Kurban Bayramı öncesi merak ediliyor. Normal düzende tahsis numarasına göre maaş ödemelerini alan SSK ve Bağkur emeklisi, bayramdan önce maaşların yatıp yatmayacağını merak ediyor. Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip edilirken haziran emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman hesaplara geçecek soruları yanıt arıyor. Peki; 2024 emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...