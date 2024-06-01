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Emekli maaşı ödeme günleri SSK-Bağkur: 2024 Haziran emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
15:44
Emekli maaşı ödeme günleri SSK-Bağkur: 2024 Haziran emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi, ne zaman yatacak?
Emekli maaşı ödeme günleri SSK, Bağkur, Emekli Sandığı özelinde takip ediliyor. Kurban Bayramı'na geri sayım başlarken 3000 TL ikramiye ödemesi alacak emekliler bu ayın maaşlarının da hesaplara geçeceği tarihi sorguluyor. 2024 Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi, ne zaman yatacak, belli oldu mu soruları milyonlarca hak sahibinin radarına girdi. Konuyla ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK takvimlerine çevrildi. İşte, 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme tarihleri son durum...