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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ (4A-4B-4C) || SSK, Bağ-Kur 2025 emekli maaş farkları ne zaman yatacak, hangi tarihlerde?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
13:24
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ (4A-4B-4C) || SSK, Bağ-Kur 2025 emekli maaş farkları ne zaman yatacak, hangi tarihlerde?
Emekli zammı 2025 Ocak-Haziran dönemi için belli oldu. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 15,75; memur ve memur emekli maşaları ise yüzde 11,54 oranında yükseldi. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 12 bin 500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı düzenlemesi için gözler Meclis'e çevrilirken milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi emekli maaşı zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; SSK, Bağ-Kur 2024 emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar.