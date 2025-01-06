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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ (4A-4B-4C) || SSK, Bağ-Kur 2025 emekli maaş farkları ne zaman yatacak, hangi tarihlerde?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 13:23 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:24

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ (4A-4B-4C) || SSK, Bağ-Kur 2025 emekli maaş farkları ne zaman yatacak, hangi tarihlerde?

Emekli zammı 2025 Ocak-Haziran dönemi için belli oldu. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 15,75; memur ve memur emekli maşaları ise yüzde 11,54 oranında yükseldi. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 12 bin 500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı düzenlemesi için gözler Meclis'e çevrilirken milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi emekli maaşı zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; SSK, Bağ-Kur 2024 emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C || SSK, Bağ-Kur 2025 emekli maaş farkları ne zaman yatacak, hangi tarihlerde?

Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak merak ediliyor. Yılın ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranlarının belli olmasının ardından milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi zam farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak 2025? İşte, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri...

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C || SSK, Bağ-Kur 2025 emekli maaş farkları ne zaman yatacak, hangi tarihlerde?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.

Yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 maaşları da güncellendi.

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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C || SSK, Bağ-Kur 2025 emekli maaş farkları ne zaman yatacak, hangi tarihlerde?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi.

Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada enflasyon oranları belli olduktan sonra en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma içerisinde olacaklarını ifade etmişti.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C || SSK, Bağ-Kur 2025 emekli maaş farkları ne zaman yatacak, hangi tarihlerde?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşına ilişkin çalışma yapacaklarını belirterek, "Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek, ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum." dedi.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C || SSK, Bağ-Kur 2025 emekli maaş farkları ne zaman yatacak, hangi tarihlerde?

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur emeklisinin taban aylığı yüzde 11,54 zam ile 17 bin 587 TL'den 19 bin 617 TL'ye yükseldi.

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