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Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte, 4A, 4B, 4C emekli aylığı ödemeleri 2024 Haziran!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
14:05
Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte, 4A, 4B, 4C emekli aylığı ödemeleri 2024 Haziran!
Emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanıyor. Kurban bayramına kısa bir süre kala, emekli maaşlarının erken yatıp yatmayacağı 16 milyon emeklinin gündeminde. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda emekli maaşları erken ödenmişti. Bu nedenle bu yıl 4A, 4B, 4C emekli aylığı ödemeleri öne çekilir mi sorusu yanıt arıyor. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte, 2024 Haziran ayı emekli maaşı ödeme günleri!