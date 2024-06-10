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Haberler Yaşam Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte, 4A, 4B, 4C emekli aylığı ödemeleri 2024 Haziran!
Giriş Tarihi: 10.06.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 14:05

Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte, 4A, 4B, 4C emekli aylığı ödemeleri 2024 Haziran!

Emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanıyor. Kurban bayramına kısa bir süre kala, emekli maaşlarının erken yatıp yatmayacağı 16 milyon emeklinin gündeminde. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda emekli maaşları erken ödenmişti. Bu nedenle bu yıl 4A, 4B, 4C emekli aylığı ödemeleri öne çekilir mi sorusu yanıt arıyor. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte, 2024 Haziran ayı emekli maaşı ödeme günleri!

Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte, 4A, 4B, 4C emekli aylığı ödemeleri 2024 Haziran!

Emekli maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak tahsis numarasına göre hesaplara aktarılıyor. Bu ay bayram nedeniyle emekli maaşlarının erken yatıp yatmayacağı ise merak konusu. Normal düzenle emekli maaşları SSK için 17'si ve 26'sı arasında, Bağkur için de ayın 25'i ve 28'i arasında ödeniyor. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte, 4A, 4B, 4C emekli aylığı ödemeleri 2024 Haziran!

SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Emekli ve memur maaşları her ay belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı ikramiyelerimizi 10-14 Haziran tarihileri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. " dedi.

Kurban Bayramı ile beraber maaşların bu hafta yatıp yatmayacağı araştırılıyor. Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi gününe denk gelirken, bayram ise 16-19 Haziran arasında idrak edilecek.

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Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte, 4A, 4B, 4C emekli aylığı ödemeleri 2024 Haziran!

2024 Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran'a denk geliyor. Ancak Haziran ayı maaş ödemelerinin erkene çekilmesine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Bununla beraber 4A, 4B, 4C aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor. SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde;

Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte, 4A, 4B, 4C emekli aylığı ödemeleri 2024 Haziran!

SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? İşte, 4A, 4B, 4C emekli aylığı ödemeleri 2024 Haziran!

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

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