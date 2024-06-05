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EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2024: 5 aylık veriler netleşti! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 05.06.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
21:11
EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2024: 5 aylık veriler netleşti! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte hesaplama tablosu
Emekli zammı ve memur zammı son dakika haberleriyle araştırılıyor. Temmuz ayına kısa bir süre kala 5 aylık enflasyon verileri netleşti. 6 aylık enflasyona göre belirlenen maaşlar için gözler hesaplama tablosuna çevrildi. Temmuz ayıyla birlikte emekli kök maaş zammı, memur zammı ve emekli maaşında düzenlemeye gidilecek. Memura ve emekliye ne kadar zam yapılacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı uygulanacak mı? İşte 5 aylık verilerle emekli memur zammı hesaplama tablosu