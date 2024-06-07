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EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA HABERİ 2024: 5 aylık verilerle kesinleşiyor! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
23:17
EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA HABERİ 2024: 5 aylık verilerle kesinleşiyor! SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL?
Emekli zammı ve memur zammı son dakika gelişmeleritakip ediliyor. Temmuz ayına kısa bir süre kala 5 aylık enflasyon verileri açıklandı. 6 aylık enflasyona göre belirlenen maaşlar için gözler hesaplama tablosuna çevrildi. Temmuz ayıyla birlikte emekli kök maaş zammı, memur zammı ve emekli maaşında düzenlemeye gidilecek. Memura ve emekliye ne kadar zam yapılacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı uygulanacak mı? İşte 5 aylık verilerle emekli memur zammı hesaplama tablosu