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Haberler Yaşam EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCEL LİSTE! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte banka banka promosyon ücretleri ve son başvuru tarihleri
Giriş Tarihi: 18.09.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 16:16

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCEL LİSTE! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte banka banka promosyon ücretleri ve son başvuru tarihleri

Emekli promosyon veren bankalar listesi, gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini koruyor. Ek gelir elde etmek isteyen milyonlarca emekli, en yüksek promosyon veren bankaları merak ediyor. Müşteri kazanmak için kıyasıya yarışan bankalar, promosyon kampanyalarını eylül ayı için yeniledi. Eylül ayının bitmesine sayılı günler kala Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, TEB emekli promosyon ödemeleri araştırılıyor. Peki, 2022 hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte banka banka emekli promosyon ücretleri ve son başvuru tarihleri…

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCEL LİSTE! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte banka banka promosyon ücretleri ve son başvuru tarihleri

Bankaların emekli promosyon kampanyaları ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Özel ve devlet bankaları, emekli maaş promosyonu kampanyalarını Eylül ayı için güncellemişti. Milyonlarca emekliye ek gelir sağlayan promosyon ödemeleri için son günlere girildi. Bu noktada güncel emekli promosyon kampanyaları ile son başvuru tarihleri, henüz başvuruda bulunmayan emekliler tarafından merak ediliyor. Peki, 2022 En fazla emekli promosyon veren bankalar hangileri, başvurular ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? İşte, 10 bin TL'ye dayanan emekli maaş promosyonu ile ilgili tüm detaylar…

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCEL LİSTE! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte banka banka promosyon ücretleri ve son başvuru tarihleri

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ KATLANDI!

Müşteri kazanmak için kıyasıya yarışan bankaların emekli promosyon kampanyaları için başvurular, Eylül ayının sonuna kadar devam edecek.

Bu kapsamda en yüksek promosyon veren bankaları merak eden milyonlarca emekli, sorgulama işlemlerine başladı. İşte güncel rakamlar...

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EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCEL LİSTE! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte banka banka promosyon ücretleri ve son başvuru tarihleri

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 10 BİN TL'YE DAYANDI!

Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar, emekli maaşı taşıma işlemi sonrası emeklilere 8 bin TL üzeri ödemeler içeren kampanyalara imza attı. Böylece emekli promosyonu ödemeleri, ek ödemelerle 10 bin TL'ye kadar ulaştı.

Üç yıl boyunca bankada kalma sözü veren ve bankayı tanıdıklarına tavsiye eden emekli vatandaşlar, yaklaşık 10 bin TL emekli promosyonu ödemesi alabilecek.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCEL LİSTE! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte banka banka promosyon ücretleri ve son başvuru tarihleri

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI!

Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Akbank, TEB, Garanti BBVA emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Böylece emekli maaş promosyonu kampanyaları için son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak belirlendi.

Daha önce emekli promosyonu almış fakat taahhüt süresini tamamlamamış olanlar da banka değişikliği yaparak yüksek promosyondan yararlanabilir.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCEL LİSTE! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte banka banka promosyon ücretleri ve son başvuru tarihleri

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları…

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