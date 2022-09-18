Emekli promosyon veren bankalar listesi, gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini koruyor. Ek gelir elde etmek isteyen milyonlarca emekli, en yüksek promosyon veren bankaları merak ediyor. Müşteri kazanmak için kıyasıya yarışan bankalar, promosyon kampanyalarını eylül ayı için yeniledi. Eylül ayının bitmesine sayılı günler kala Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, TEB emekli promosyon ödemeleri araştırılıyor. Peki, 2022 hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte banka banka emekli promosyon ücretleri ve son başvuru tarihleri…