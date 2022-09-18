Bankaların emekli promosyon kampanyaları ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Özel ve devlet bankaları, emekli maaş promosyonu kampanyalarını Eylül ayı için güncellemişti. Milyonlarca emekliye ek gelir sağlayan promosyon ödemeleri için son günlere girildi. Bu noktada güncel emekli promosyon kampanyaları ile son başvuru tarihleri, henüz başvuruda bulunmayan emekliler tarafından merak ediliyor. Peki, 2022 En fazla emekli promosyon veren bankalar hangileri, başvurular ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? İşte, 10 bin TL'ye dayanan emekli maaş promosyonu ile ilgili tüm detaylar…