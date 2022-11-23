Emekli zammı 2023 Ocak son dakika: 5 aylık enflasyon zammı belli oluyor! En düşük emekli maaş zammı ne kadar?

Emekli maaşı hesaplama son enflasyon göre başladı. Bakan Bilgin tarafından açıklanan detaylar emekli zammı oranı için belirleyici oluyor. 6 aylık enflasyon oranı ile belli olacak emekli ve memur zammı için 4 aylık oran kesinleşti. Farklı bir hazırlık içinde olduklarını aktaran Başkan Erdoğan enflasyonla mücadele için çalıştıklarını aktardı. Ocak zammı için detaylı bir çalışma yürütülüyor. Peki, SSK ve BağKur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…