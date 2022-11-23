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Haberler Yaşam Emekli zammı 2023 Ocak son dakika: 5 aylık enflasyon zammı belli oluyor! En düşük emekli maaş zammı ne kadar?
Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 10:05

Emekli zammı 2023 Ocak son dakika: 5 aylık enflasyon zammı belli oluyor! En düşük emekli maaş zammı ne kadar?

Emekli maaşı hesaplama son enflasyon göre başladı. Bakan Bilgin tarafından açıklanan detaylar emekli zammı oranı için belirleyici oluyor. 6 aylık enflasyon oranı ile belli olacak emekli ve memur zammı için 4 aylık oran kesinleşti. Farklı bir hazırlık içinde olduklarını aktaran Başkan Erdoğan enflasyonla mücadele için çalıştıklarını aktardı. Ocak zammı için detaylı bir çalışma yürütülüyor. Peki, SSK ve BağKur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…

Emekli zammı 2023 Ocak son dakika: 5 aylık enflasyon zammı belli oluyor! En düşük emekli maaş zammı ne kadar?

Emekli zammı 2023 Ocak oranı 4 aylık enflasyon zammı ile hesaplanıyor. Kasım ayının sonuna yaklaşılırken 5. Oran için de geri sayım başladı. Maaş tablosu şekillenmeye başlarken ocak zammı için ilk tahminler geliyor. SSK ve BağKur emekli maaşı hesaplama tablosu ortaya çıkmaya başlarken 4 aylık oran tahminlerin üzerinde oldukça etkili. Peki, yılbaşında en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, emekli zammı Ocak 2023 son durum…

Emekli zammı 2023 Ocak son dakika: 5 aylık enflasyon zammı belli oluyor! En düşük emekli maaş zammı ne kadar?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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Emekli zammı 2023 Ocak son dakika: 5 aylık enflasyon zammı belli oluyor! En düşük emekli maaş zammı ne kadar?

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Emekli zammı 2023 Ocak son dakika: 5 aylık enflasyon zammı belli oluyor! En düşük emekli maaş zammı ne kadar?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

Emekli zammı 2023 Ocak son dakika: 5 aylık enflasyon zammı belli oluyor! En düşük emekli maaş zammı ne kadar?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

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