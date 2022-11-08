EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ TABLOSU: 4 aylık enflasyon zammı belli oldu! SSK ve Bağ-Kur ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri 4 aylık enflasyona göre yapıldı. Her yeni verinin ardından alacakları en düşük zam oranını garantileyen emekliler son dakika haberlerini takip ediyor. Emekli zammı 2023 ocak hesapları maaş tablosu üzerinde kendini göstermeye başladı. Son enflasyona göre yapılan hesaplar memur ve emekli zam oranını belirliyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in enflasyonla mücadele kapsamında verdiği mesajlar yapılan çalışmalar ile uygulamaya koyuluyor. Ocak zammı ardından sosyal refah düzenlemesi de gündemde. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, son veriler…