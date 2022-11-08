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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ TABLOSU: 4 aylık enflasyon zammı belli oldu! SSK ve Bağ-Kur ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.11.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 09:03

EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ TABLOSU: 4 aylık enflasyon zammı belli oldu! SSK ve Bağ-Kur ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri 4 aylık enflasyona göre yapıldı. Her yeni verinin ardından alacakları en düşük zam oranını garantileyen emekliler son dakika haberlerini takip ediyor. Emekli zammı 2023 ocak hesapları maaş tablosu üzerinde kendini göstermeye başladı. Son enflasyona göre yapılan hesaplar memur ve emekli zam oranını belirliyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in enflasyonla mücadele kapsamında verdiği mesajlar yapılan çalışmalar ile uygulamaya koyuluyor. Ocak zammı ardından sosyal refah düzenlemesi de gündemde. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, son veriler…

EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ TABLOSU: 4 aylık enflasyon zammı belli oldu! SSK ve Bağ-Kur ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı 2023 ocak son dakika haberleri gündemden düşmüyor. Başkan Erdoğan'ın ciddi şekilde artış yaşayacağını belirttiği yeni emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin sene sonundaki en önemli konusu olacak. 6 aylık enflasyon rakamı ile belirlenecek süreçte ilk 4 ay geride kaldı. Zam oranı netleşmeye başlarken ek zam çalışmaları da sürüyor. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, ocak zammı ile emekli maaş tablosu!

EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ TABLOSU: 4 aylık enflasyon zammı belli oldu! SSK ve Bağ-Kur ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, emekli 4 aylık enflasyon oranları zam hesaplaması ve son açıklamalar…

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EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ TABLOSU: 4 aylık enflasyon zammı belli oldu! SSK ve Bağ-Kur ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ TABLOSU: 4 aylık enflasyon zammı belli oldu! SSK ve Bağ-Kur ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

EMEKLİ ZAMMI 2023 MAAŞ TABLOSU: 4 aylık enflasyon zammı belli oldu! SSK ve Bağ-Kur ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ EK ZAM MI GETİRECEK?

Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.

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