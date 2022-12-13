EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERİ: 5 aylık zam oranı ile SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı hesaplama SSK ve Bağ-Kur özelinde gerçekleşmeye başladı. 6 aylık enflasyon verisi ile belirlenecek ocak zammı için 5 aylık oran belli oldu. Yıl sonu beklenti anketleriyle birlikte emekli zammı 2023 hesapları masada yerini aldı. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri ile şekillenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları devam ediyor. Memur ve emekli zam oranı yanı sıra sosyal refah düzenlemesi ile ek zam da gündemde. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…