Emekli zammı 2023 son dakika: Rakamlar masada! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı hesaplama son enflasyona göre başladı. Ocak zammı üzerinde etkili olacak 6 aylık enflasyon verisi öncesinde ilk 5 aylık oran belli oldu. Emekli zammı 2023 hesapları da masada yerini aldı. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar enflasyonla mücadele kapsamında sürecek. Memur ve emekli zam oranı son enflasyon ardından Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Sosyal refah düzenlemesi ile ek zam da konuşulanlar arasında. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…