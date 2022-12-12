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Haberler Yaşam Emekli zammı 2023 son dakika: Rakamlar masada! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 12.12.2022 17:30 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 17:31

Emekli zammı 2023 son dakika: Rakamlar masada! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı hesaplama son enflasyona göre başladı. Ocak zammı üzerinde etkili olacak 6 aylık enflasyon verisi öncesinde ilk 5 aylık oran belli oldu. Emekli zammı 2023 hesapları da masada yerini aldı. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar enflasyonla mücadele kapsamında sürecek. Memur ve emekli zam oranı son enflasyon ardından Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Sosyal refah düzenlemesi ile ek zam da konuşulanlar arasında. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…

Emekli zammı 2023 son dakika: Rakamlar masada! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı 2023 hesaplama işlemleri ardından yeni rakamlar maaş tabloları üzerinde yerini aldı. Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile şekillenen ocak zammı sürecinde sona gelindi. 6 aylık enflasyon zammını etkili olacak emekli ve memur zammı hesapları başladı. Emekli maaşı hesaplama SSK ve Bağ-Kur özelinde yapılıyor. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı son dakika haberleri…

Emekli zammı 2023 son dakika: Rakamlar masada! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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Emekli zammı 2023 son dakika: Rakamlar masada! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, son enflasyon oranına göre güncel emekli zam hesabı ve açıklamalar...

Emekli zammı 2023 son dakika: Rakamlar masada! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

Emekli zammı 2023 son dakika: Rakamlar masada! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre yapılan hesaplar başladı. 5 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında.

Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 civarında oldu.

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