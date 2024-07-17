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EMEKLİ ZAMMI ÖDEME TAKVİMİ SSK-BAĞKUR: Emekli zammı ne zaman yatacak, ek zam bu ay yatacak mı? 4A-4B-4C
Giriş Tarihi: 17.07.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
12:04
EMEKLİ ZAMMI ÖDEME TAKVİMİ SSK-BAĞKUR: Emekli zammı ne zaman yatacak, ek zam bu ay yatacak mı? 4A-4B-4C
SSK-Bağkur emekli maaş zammı ödeme tarihleri en düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası gündeme geldi. Ak Parti AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltileceğini açıkladı. En düşük emekli maaşına yapılan zam önce TBMM'de görüşülecek daha sonra kanunlaşarak yürürlüğe girecek. Emekli zammına gelen zamdan sonra milyonlarca SKK-Bağkur emeklisi zamlı emekli maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Gözler şimdi 4A,4B,4C emekli maaş farkı ödeme takviminde. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2024