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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI ÖDEME TAKVİMİ SSK-BAĞKUR: Emekli zammı ne zaman yatacak, ek zam bu ay yatacak mı? 4A-4B-4C
Giriş Tarihi: 17.07.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 12:04

EMEKLİ ZAMMI ÖDEME TAKVİMİ SSK-BAĞKUR: Emekli zammı ne zaman yatacak, ek zam bu ay yatacak mı? 4A-4B-4C

SSK-Bağkur emekli maaş zammı ödeme tarihleri en düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası gündeme geldi. Ak Parti AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltileceğini açıkladı. En düşük emekli maaşına yapılan zam önce TBMM'de görüşülecek daha sonra kanunlaşarak yürürlüğe girecek. Emekli zammına gelen zamdan sonra milyonlarca SKK-Bağkur emeklisi zamlı emekli maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Gözler şimdi 4A,4B,4C emekli maaş farkı ödeme takviminde. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2024

EMEKLİ ZAMMI ÖDEME TAKVİMİ SSK-BAĞKUR: Emekli zammı ne zaman yatacak, ek zam bu ay yatacak mı? 4A-4B-4C

Emekli zammı ne zaman yatacak sorusu emekli maaşına yapılan zam sonrası gündemde. Temmuz ayında enflasyonla birlikte maaşlara yüzde 24.73 oranında zam yapılmıştı. Kök maaşı bu zammında altında kalanlar için AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olacağını bildirdi. Son açıklamalardan sonra gözler ek zamlı maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Peki, SSK Bağkur emekli maaş zammı ayın kaçında verilecek, emekli maaş zammı bu ay yatacak mı?

EMEKLİ ZAMMI ÖDEME TAKVİMİ SSK-BAĞKUR: Emekli zammı ne zaman yatacak, ek zam bu ay yatacak mı? 4A-4B-4C

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18, mayıs ayı için 3,37 ve haziran ayı için 1,64 enflasyon farkını hak etmiş oldu.
Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 24,73 olarak belirlendi.
Buna göre; Emekliler yüzde 24,73'lük zammı hakketmiş oldu.

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EMEKLİ ZAMMI ÖDEME TAKVİMİ SSK-BAĞKUR: Emekli zammı ne zaman yatacak, ek zam bu ay yatacak mı? 4A-4B-4C

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL
Yüzde 24,73'lük emekli zammı sonrası, kök maaşı 8020 TL'nin altında olan 1,8 milyon vatandaşın geliri 10 bin TL'de sabit kalmıştı. AK Parti kurmayları ve hükümetin yaptığı çalışma sonrası en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL artışla 10 bin TL'den 12 bin 500 TL olarak belirlendi ve Meclis süreci başladı.

EMEKLİ ZAMMI ÖDEME TAKVİMİ SSK-BAĞKUR: Emekli zammı ne zaman yatacak, ek zam bu ay yatacak mı? 4A-4B-4C

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?
Emeklilerin maaş ödemelerinin başlayacak olmasından dolayı mağduriyet yaratılmayacağını ve farkların kanun taslağının kanunlaşmasıyla birlikte hesaplara yatırılacağını belirten Güler, emeklilere seyyanen zam olmayacağını da belirtti.

Emekilere yapılacak zam önce komisyona gelecek, komisyondan sonra TBMM Genel Kurulu'nda tartışılacak ve yapılacak oylama sonucu kanunlaşarak yürürlüğe girecek.

Zam oranı, TBMM'den geçtikten sonra maaş farkı yatırılacak. Normal dönemde SSK'lılar için maaş ödeme günü 17 Temmuz 2024 tarihinde başlıyor. Bu tarihe kadar karar yürürlüğe girmezse farkların karar alındığında yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI ÖDEME TAKVİMİ SSK-BAĞKUR: Emekli zammı ne zaman yatacak, ek zam bu ay yatacak mı? 4A-4B-4C

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİR?
Bağ-Kur, SSK tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişiyor. Bağkur ve SSK emeklileri için ödeme gününün belirlenmesinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi dikkate alınıyor. Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

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