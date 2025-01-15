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EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli zammı tablosu
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
10:19
EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli zammı tablosu
6 aylık enflasyona göre yılda 2 kez zam alan memur ve emekliler zamlı maaşlarını bu ay alıyor. 2025 Ocak emekli zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklisi 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL alan ne kadar alacak sorularına yanıt aramaya başladı. Bunun için e-devlet üzerinden 4A-4B-4C kök maaş sorgulama işlemine başvuruluyor. En düşük emekli maaşı bilgisinin de verilmesi ardından zam tablosu şekillendi. İşte, rakam rakam emekli maaşı hesaplama...