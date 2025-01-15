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Haberler Yaşam EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli zammı tablosu
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:19 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:19

EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli zammı tablosu

6 aylık enflasyona göre yılda 2 kez zam alan memur ve emekliler zamlı maaşlarını bu ay alıyor. 2025 Ocak emekli zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklisi 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL alan ne kadar alacak sorularına yanıt aramaya başladı. Bunun için e-devlet üzerinden 4A-4B-4C kök maaş sorgulama işlemine başvuruluyor. En düşük emekli maaşı bilgisinin de verilmesi ardından zam tablosu şekillendi. İşte, rakam rakam emekli maaşı hesaplama...

EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli zammı tablosu

Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL olan ne kadar alacak sorgulanıyor. Yılın ilk yarısında geçerli olacak yüzde 15,75'lik zam oranı ardından en düşük maaşa da bu oranda zam gelmişti. SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplama işlemleri maaş günleri öncesinde en çok araştırılanlar arsında. İşte, o tablo...

EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli zammı tablosu

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

Yılda 2 kez ocak ve temmuz aylarında zam alan memur ve emekliler yılın ilk yarısından itibaren geçerli olacak ocak zammını 6 aylık enflasyon verisi sonrası öğrendi.

Aralık enflasyonu aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi. Bu da şu zam oranlarını ortaya çıkardı:

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EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli zammı tablosu

Emekli zammı yüzde 15,75 olurken memur zammı yüzde 11,54 olarak ortaya çıktı.

Ardından çalışması yapılan en düşük emekli maaşı da duyuruldu.

EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli zammı tablosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YENİDEN BELİRLENDİ

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi.

Böylece hesaplar değişmedi.

EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli zammı tablosu

ZAMLI MAAŞLAR ALINIYOR!

Memurlar ayın 15'i itibarıyla zamlı maaşlarını almaya başlarken SSK emeklisi de 17 Ocak itibarıyla maaşlarını zamlı olarak hesaplarında görecek.

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