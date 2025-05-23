Eski Yeşilçam oyuncusu öldürülmüştü! Katilin evden kaçarken görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 21 Mayıs Çarşamba saat 23.45 sıralarında Mecidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ünlü oyuncular Tarık Akan, Fatma Girik ve Ahu Tuğba gibi sanatçılarla filmleri olan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya Hollanda'da yaşıyordu. 60 yaşındaki adam arada bir İstanbul'a gelip Beşiktaş'taki evinde kalıyordu. Sulukahya iddiaya göre geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden tanıştığı kadını evine davet etti.