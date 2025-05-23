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Haberler Yaşam Eski Yeşilçam oyuncusu öldürülmüştü! Katilin evden kaçarken görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 23.05.2025 12:59 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 13:44

Eski Yeşilçam oyuncusu öldürülmüştü! Katilin evden kaçarken görüntüleri ortaya çıktı

Eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı iddia edilen üniversite öğrencisi Fatma P. tarafından Beşiktaş'taki evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Yeni görüntüler ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ilk beyanında bana sarkıntılık yaptı taciz etmeye kalktı dediği öne sürüldü. Ortaya çıkan görüntülerde şüpheli genç kız ile oyuncunun eve girdikleri anlar ve genç kızın olay sonrası evden koşarak gittiği anlar yer alıyor.

Yunus Emre KAVAK
Eski Yeşilçam oyuncusu öldürülmüştü! Katilin evden kaçarken görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 21 Mayıs Çarşamba saat 23.45 sıralarında Mecidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ünlü oyuncular Tarık Akan, Fatma Girik ve Ahu Tuğba gibi sanatçılarla filmleri olan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya Hollanda'da yaşıyordu. 60 yaşındaki adam arada bir İstanbul'a gelip Beşiktaş'taki evinde kalıyordu. Sulukahya iddiaya göre geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden tanıştığı kadını evine davet etti.

Eski Yeşilçam oyuncusu öldürülmüştü! Katilin evden kaçarken görüntüleri ortaya çıktı

Eve gelen kadın ile Sulukahya arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada kadın eski oyuncuyu bıçakladı. Ardından olay yerinden kaçtı. Sulukahya sürünerek alt kat komşusuna gidip yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Sulukahya yoğun bakıma alındı. Sulukahya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Eski Yeşilçam oyuncusu öldürülmüştü! Katilin evden kaçarken görüntüleri ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Olayın ardından çalışmaya başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda polis, şüpheli kadının binadan çıktıktan sonra bir taksiye binerek uzaklaştığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüpheli Fatma Gülsüm P., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

Beşiktaş'ta cinayet! Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya bıçaklanarak öldürüldü | Video

Eski Yeşilçam oyuncusu öldürülmüştü! Katilin evden kaçarken görüntüleri ortaya çıktı

'BANA TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞTI'
Gözaltına alınan Fatma Gülsüm P. ilk ifadesinde, Sulukahya'nın kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söylediği ve mutfaktan aldığı bıçakla bıçakladığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheli Fatma Gülsüm P., emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eski Yeşilçam oyuncusu öldürülmüştü! Katilin evden kaçarken görüntüleri ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Konuyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli genç kız ile oyuncu Sulukahya'nın eve girdikleri ve ardından genç kızın koşarak evden çıktıkları anlar görülüyor.