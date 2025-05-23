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Eski Yeşilçam oyuncusu öldürülmüştü! Katilin evden kaçarken görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 23.05.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
13:44
Eski Yeşilçam oyuncusu öldürülmüştü! Katilin evden kaçarken görüntüleri ortaya çıktı
Eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı iddia edilen üniversite öğrencisi Fatma P. tarafından Beşiktaş'taki evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Yeni görüntüler ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ilk beyanında bana sarkıntılık yaptı taciz etmeye kalktı dediği öne sürüldü. Ortaya çıkan görüntülerde şüpheli genç kız ile oyuncunun eve girdikleri anlar ve genç kızın olay sonrası evden koşarak gittiği anlar yer alıyor.