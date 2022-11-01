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Haberler Yaşam EXXEN CANLI MAÇ İZLE || 1 Kasım 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN canlı yayın ekranı ile şifresiz izle (Porto-Atletico Madrid, Bayern Münih-Inter, Viktoria Plzen-Barcelona...)
Giriş Tarihi: 01.11.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 16:31

EXXEN CANLI MAÇ İZLE || 1 Kasım 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN canlı yayın ekranı ile şifresiz izle (Porto-Atletico Madrid, Bayern Münih-Inter, Viktoria Plzen-Barcelona...)

Exxen canlı izle ekranı gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Bugün yayınlanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçları arasında Porto - Atletico Madrid, Bayern Münih - Inter, Viktoria PlzenBarcelona gibi karşılaşmalar bulunuyor. Futbolseverler, devler ligi karşılaşmalarını Exxen canlı izle ekranı ile takip edebiliyor. Şampiyonlar Ligi 6. Hafta maçları, Exxen Spor canlı izle ile yayında! Ayrıca Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları da bu platform üzerinden takip edilebiliyor. İşte, EXXEN abonelik ücretleri ve paketleri hakkında ayrıntılı bilgiler…

EXXEN CANLI MAÇ İZLE || 1 Kasım 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN canlı yayın ekranı ile şifresiz izle Porto-Atletico Madrid, Bayern Münih-Inter, Viktoria Plzen-Barcelona...

Exxen canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi 6. Hafta maçları kapsamında bugün Porto - Atletico Madrid, Bayern Münih - Inter, Viktoria PlzenBarcelona gibi karşılaşmalar bulunuyor. Bilindiği üzere UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları canlı yayın kanalı Exxen Spor olarak belirlendi. Bu noktada futbolseverler, Exxen canlı maç izle araştırmalarına hız verdi. İşte, EXXEN canlı izle linki ve tüm merak edilenler…

EXXEN CANLI MAÇ İZLE || 1 Kasım 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN canlı yayın ekranı ile şifresiz izle Porto-Atletico Madrid, Bayern Münih-Inter, Viktoria Plzen-Barcelona...

EXXEN CANLI MAÇ İZLE!

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

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EXXEN CANLI MAÇ İZLE || 1 Kasım 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN canlı yayın ekranı ile şifresiz izle Porto-Atletico Madrid, Bayern Münih-Inter, Viktoria Plzen-Barcelona...

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Reklamlı olan üyelik paketinin ücreti 29,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 39,90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik 24,92 TLx12, reklamsız yıllık üyelik ise 33,25 TLx12 olarak belirlenmiştir.

EXXEN CANLI MAÇ İZLE || 1 Kasım 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN canlı yayın ekranı ile şifresiz izle Porto-Atletico Madrid, Bayern Münih-Inter, Viktoria Plzen-Barcelona...

EXXEN SPOR ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.

Exxenspor aylık fiyat reklamlı olarak 69,80 TL, reklamsız olarak aylık fiyat ise 79,80 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketler ise aylık 54,80 TL, yıllık 64,80'dir.

EXXEN CANLI MAÇ İZLE || 1 Kasım 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN canlı yayın ekranı ile şifresiz izle Porto-Atletico Madrid, Bayern Münih-Inter, Viktoria Plzen-Barcelona...

EXXEN ÜCRETİ ÖDEME

Exxen platformuna üye olduktan sonra ücret ödemesi yapılması gerekiyor. Bunun için de şu işlemleri gerçekleştirmelisiniz:

Üyelik işlemlerinizi internet üzerinden ya da SMS ile yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden başvururken Exxen resmi adresine girmeniz gerekiyor.

Buradan Adınızı ve Soyadınızı yazmalısınız.

E posta bölümünü doldurmalısınız.

Üye ol kısmına tıklayın ve şifre oluşturun.

Abonelik seçeneğinde de paket seçin.

Ödeme seçenekleri arasından üyelik süresini seçin. Aylık ya da yıllık seçilebilir.

Bu işlemlerden sonra kart bilgilerini girerek ücret ödeme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

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