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Haberler Yaşam EYT BAŞVURU E DEVLET EKRANI: Resmi Gazete’de yayımlandı! ! EYT başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi belgeler gerekir?
Giriş Tarihi: 04.03.2023 22:44 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 22:44

EYT BAŞVURU E DEVLET EKRANI: Resmi Gazete’de yayımlandı! ! EYT başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi belgeler gerekir?

EYT başvuru nasıl yapılır sorusu, yasanın Resmi Gazete'den geçmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş tarafından aratılıyor. EYT başvuru e devlet üzerinden yapıldığı gibi, SGK şubeleri aracılığıyla da yapılabiliyor. Yeni düzenlemede yaş sınırı yer almazken, staj ve kalfalık belgeleri prim günü içine dahil edilmedi. EYT başvuru şartları, kanun teklifindeki gibi yer aldı. 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edeceği bildirildi. EYT başvuru gereken belgeler, hali hazırda aratılmakta. Peki, EYT başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar

EYT BAŞVURU E DEVLET EKRANI: Resmi Gazete’de yayımlandı! ! EYT başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi belgeler gerekir?

EYT başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi belgeler gerekli soruları yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. EYT başvuru ekranı e devlet üzerinden açıldı. Çalışan EYT'liler için ise birkaç aşamalı bir başvuru süreci gerçekleşecek. İşte EYT başvuru şartları

EYT BAŞVURU E DEVLET EKRANI: Resmi Gazete’de yayımlandı! ! EYT başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi belgeler gerekir?

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Milyonların merakla beklediği haber geldi. "EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, EYT ne oldu" sorusunun cevabı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle yaş şartı olmadan yapılan ve yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açacak EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi.

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EYT BAŞVURU E DEVLET EKRANI: Resmi Gazete’de yayımlandı! ! EYT başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi belgeler gerekir?

EYT yasası büyük deprem felaketi nedeniyle Meclis'te bekliyordu. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası yasa hızla Meclis'ten geçti ve bugün de Resmi Gazete'de yayınlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'dan yürütmenin detayları için açıklama bekleniyor.

EYT BAŞVURU E DEVLET EKRANI: Resmi Gazete’de yayımlandı! ! EYT başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi belgeler gerekir?

EYT BAŞVURU İŞLEMİ NASIL OLACAK?

EYT'lilere bakıldığında büyük çoğunluğunun SSK kapsamında olduğu görülüyor. Bu kapsamındaki EYT'lilerin yüzde 87'si ise halen bir işte çalışan sigortalılar. EYT emeklilik başvurusu çalışanlar için farklı çalışmayanlar için ise farklı gerçekleşecek.

Çalışmayanlar sadece emeklilik başvurusu yaparak işlemlerini başlatabilecekler. Çalışan EYT'liler için ise birkaç aşamalı bir başvuru süreci gerçekleşecek.

EYT BAŞVURU E DEVLET EKRANI: Resmi Gazete’de yayımlandı! ! EYT başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi belgeler gerekir?

ÇALIŞAN EYT'Lİ BAŞVURU SÜRECİ...

Emeklilik başvurusu yapmak isteyen çalışan EYT'liler öncelikli olarak işyerlerinden çıkış belgesi alacak

Çıkış belgesi ile emeklilik müracaatlarını gerçekleştirecek

Emeklilik kararının ardından tüm EYT'liler ve emekliler istedikleri bir işyerinde çalışabilecek

Çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti olmayacak

Emekliler hem çalıştıkları işyerlerinden hem de SGK'dan maaş alabiliyor

NOT: Emekli olduktan sonra bir kamu kurumunda çalışanların emekli maaşları kesiliyor.

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