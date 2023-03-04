EYT BAŞVURU E DEVLET EKRANI: Resmi Gazete’de yayımlandı! ! EYT başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi belgeler gerekir?

EYT başvuru nasıl yapılır sorusu, yasanın Resmi Gazete'den geçmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş tarafından aratılıyor. EYT başvuru e devlet üzerinden yapıldığı gibi, SGK şubeleri aracılığıyla da yapılabiliyor. Yeni düzenlemede yaş sınırı yer almazken, staj ve kalfalık belgeleri prim günü içine dahil edilmedi. EYT başvuru şartları, kanun teklifindeki gibi yer aldı. 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edeceği bildirildi. EYT başvuru gereken belgeler, hali hazırda aratılmakta. Peki, EYT başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar