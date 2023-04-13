EYT başvuru sonucu e devlet ekranında sorgula: SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman kaç günde açıklanacak?

EYT BAŞVURU SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

EYT başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. EYT başvurusu yapanlar aldıkları evrak numarası ile başvuru durumunu kontrol edebilecek.

e-Devlet kapısında arama kısmına ''DYS (Doküman Yönetim Sistemi)'' yazarak çıkan ilk sonuca tıklayın ve ''Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip'' sayfasına gidin.

Ardından ''Yıl'' seçeneğini işaretleyerek ''Sorgula'' butonuna tıklayın.

Karşınıza, bu sene SGK'ya giden belgeleriniz çıkacak. Bu sayfa üzerinden başvuru durumunuzu sorgulayabilirsiniz.

EYT EMEKLİLİK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Devlet üzerinden emekliliğinizin onaylandığını gördükten sonra burada sizin için oluşturulan tahsis belgesinin çıkışını alarak işyerinize getirmelisiniz. Bu belgeyi verdikten sonra sizin yeniden SGDP ile işe girişiniz yapılacak ve çalışmaya devam edeceksiniz.

Başvurudan bir gün sonra tekrar giriş işlemi yapmak mümkün. Ayrıca 30 gün içinde aynı işyerine başvurulursa SGDP için 5 puanlık indirim teşvikinden de yararlanılacak.