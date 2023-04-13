EYT başvuru sonucu e devlet ekranında sorgula: SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman kaç günde açıklanacak?

EYT başvuru sonuçları e devlet ekranındaki sorgulanıyor. Nisan ayı itibarıyla başlayan ödemelerin yanı sıra başvuru durumunu kontrol eden vatandaşlar da sorgulamalara devam ediyor. Evraklarını teslim edenlerin gözü kulağı ise sonuçlar için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, kaç günde açıklanır soruları araştırılıyor. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR prim gün sayısı hesabı sonrası SGK üzerinde mesai devam ediyor. İşte, EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı 2023