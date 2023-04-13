Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EYT başvuru sonucu e devlet ekranında sorgula: SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman kaç günde açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.04.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 08:16

EYT başvuru sonucu e devlet ekranında sorgula: SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman kaç günde açıklanacak?

EYT başvuru sonuçları e devlet ekranındaki sorgulanıyor. Nisan ayı itibarıyla başlayan ödemelerin yanı sıra başvuru durumunu kontrol eden vatandaşlar da sorgulamalara devam ediyor. Evraklarını teslim edenlerin gözü kulağı ise sonuçlar için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, kaç günde açıklanır soruları araştırılıyor. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR prim gün sayısı hesabı sonrası SGK üzerinde mesai devam ediyor. İşte, EYT başvuru sonucu e devlet sorgulama ekranı 2023

EYT başvuru sonucu e devlet ekranında sorgula: SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman kaç günde açıklanacak?

Milyonların gündeminde EYT başvuruları yer alıyor. Söz konusu yasa ile ilk etapta sigorta ve prim gün sayısı şartlarını taşıyan 2 milyon 250 bin kişi emekliliğe hak kazanmıştı. Başvurularının kabul edilip edilmediğini merak eden vatandaşlar ise bu noktada "EYT başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt arıyor. Peki EYT başvuru sonucu e devlet ekranında sorgulama nasıl yapılır? 2023 SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman kaç günde açıklanacak?

EYT başvuru sonucu e devlet ekranında sorgula: SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman kaç günde açıklanacak?

EYT BAŞVURU SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

EYT başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. EYT başvurusu yapanlar aldıkları evrak numarası ile başvuru durumunu kontrol edebilecek.

e-Devlet kapısında arama kısmına ''DYS (Doküman Yönetim Sistemi)'' yazarak çıkan ilk sonuca tıklayın ve ''Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip'' sayfasına gidin.

Ardından ''Yıl'' seçeneğini işaretleyerek ''Sorgula'' butonuna tıklayın.

Karşınıza, bu sene SGK'ya giden belgeleriniz çıkacak. Bu sayfa üzerinden başvuru durumunuzu sorgulayabilirsiniz.

EYT EMEKLİLİK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Devlet üzerinden emekliliğinizin onaylandığını gördükten sonra burada sizin için oluşturulan tahsis belgesinin çıkışını alarak işyerinize getirmelisiniz. Bu belgeyi verdikten sonra sizin yeniden SGDP ile işe girişiniz yapılacak ve çalışmaya devam edeceksiniz.

Başvurudan bir gün sonra tekrar giriş işlemi yapmak mümkün. Ayrıca 30 gün içinde aynı işyerine başvurulursa SGDP için 5 puanlık indirim teşvikinden de yararlanılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EYT başvuru sonucu e devlet ekranında sorgula: SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman kaç günde açıklanacak?

Başvurunuzun onaylanmasından sonra maaşınız başvurduğunuz aydan sonraki aybaşından itibaren hesaplanacak.

Buna göre Mart ayında başvuranlar için 1 Nisan'dan itibaren maaş hesabı yapılacak. Maaşınızın yatırıldığını e-Devlet üzerinden takip edebilirsiniz.

Size verilen tahsis numarasının son rakamına göre de maaş ödeme gününüz belirlenecek. Buna göre de bir aylık maaş ve ödeme gününe kadar olan sürenin parası yatırılacak.

Örneğin ayın 20'sinde maaş alacak bir emekli için ilk ödemede bir maaş ve 20 günlük ücret yatacak.

İlk maaşınızı başvuruda belirttiğiniz banka ve şubesinden gidip alabilirsiniz. Burada isterseniz o banka ile devam edebilir isterseniz maaşınızı alacağınız bankayı e-Devlet üzerinden değiştirebilirsiniz. Bu işlemi ilk maaşınızı aldıktan sonra yapmalısınız.

EYT başvuru sonucu e devlet ekranında sorgula: SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman kaç günde açıklanacak?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor.

Koşulları yerine getiren EYT'liler, müracaat işlemlerini e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

EYT başvuru sonucu e devlet ekranında sorgula: SGK EYT başvuru sonuçları ne zaman kaç günde açıklanacak?

BAŞVURULAR 1,6 MİLYONU AŞTI

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyona ulaştı.

Başvuru yapanların bir kısmının işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri başladı.

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre, 2 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli yararlanacak.

SON DAKİKA