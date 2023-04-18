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Haberler Yaşam E-devlet EYT başvuru sorgulama ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 18.04.2023 14:58 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 14:58

E-devlet EYT başvuru sorgulama ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, nereden öğrenilir?

EYT başvuru sorgulama e devlet ekranı gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yasasının yürürlüğe girmesi ardından milyonlarca vatandaş emeklilik başvurusu için harekete geçti. Başvurularını tamamlayanlar ilk emekli maaşı ödemelerini aldı. Vatandaşlar, EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, başvuru sonucu öğrenme nasıl yapılır, kaç günde belli olur sorularına yanıt arıyor. SGK evrak takip üzerinden takip edilen müracaatlar için yoğun mesai devam ediyor. İşte, 2023 EYT başvuru sorgulama e devlet linki…

E-devlet EYT başvuru sorgulama ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, nereden öğrenilir?

EYT başvuru sonucu öğrenme süreci araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda aylık bağlama işlemleri için ek mesai yapılıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi fark etmeksizin prim gün sayısını tamamlayanlar başvurularını gerçekleştiriyor. EYT başvuru sorgulama e devlet ekranı sık sık ziyaret ediliyor. SGK üzerinden araştırmalar devam ediyor. Peki, 2023 EYT başvuru sonuçları ne zaman olacak, nereden bakılır, kaç günde belli olur? İşte, detaylar…

E-devlet EYT başvuru sorgulama ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, nereden öğrenilir?

EYT İLK MAAŞI HESAPLARDA!

İşlemlerini tamamlayan EYT yasasından emekli vatandaşlar Nisan ayı itibarıyla ilk ödemelerini almaya başladı.

Başvuru yapan 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kapsamda maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri ardından ilk maaşlar ve bayram ikramiyeleri de yattı.

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E-devlet EYT başvuru sorgulama ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, nereden öğrenilir?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı elde etti.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. İşlemler, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

E-devlet EYT başvuru sorgulama ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, nereden öğrenilir?

BAŞVURULAR 1,6 MİLYONU AŞTI

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkileyecek.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

E-devlet EYT başvuru sorgulama ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, nereden öğrenilir?

EYT İÇİN SGK MESAİSİ DEVAM EDİYOR!

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

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