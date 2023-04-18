E-devlet EYT başvuru sorgulama ekranı 2023: SGK ile EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, açıklandı mı, nereden öğrenilir?

EYT başvuru sorgulama e devlet ekranı gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yasasının yürürlüğe girmesi ardından milyonlarca vatandaş emeklilik başvurusu için harekete geçti. Başvurularını tamamlayanlar ilk emekli maaşı ödemelerini aldı. Vatandaşlar, EYT başvuru sonuçları ne zaman belli olacak, başvuru sonucu öğrenme nasıl yapılır, kaç günde belli olur sorularına yanıt arıyor. SGK evrak takip üzerinden takip edilen müracaatlar için yoğun mesai devam ediyor. İşte, 2023 EYT başvuru sorgulama e devlet linki…