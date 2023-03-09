EYT emekli promosyon ödemeleri banka banka tam liste 2023: 8 bin 500 TL’yi buldu! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

Milyonların uzun süredir beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanun ile emeklilik hakkı elde eden 2 milyon 250 bin kişi başvuruların ardından ilk maaşlarını Nisan ayında alacak. Bu noktada bankalar da promosyon yarışına girdi. Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar EYT emekli promosyon kampanyalarını artırdı. Yeni ücretlerin açıklanmasının ardından ''Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor, kaç TL?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, 2023 En yüksek EYT emekli promosyon veren bankalar listesi…