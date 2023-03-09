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Giriş Tarihi: 09.03.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 11:21

EYT emekli promosyon ödemeleri banka banka tam liste 2023: 8 bin 500 TL’yi buldu! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

Milyonların uzun süredir beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanun ile emeklilik hakkı elde eden 2 milyon 250 bin kişi başvuruların ardından ilk maaşlarını Nisan ayında alacak. Bu noktada bankalar da promosyon yarışına girdi. Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar EYT emekli promosyon kampanyalarını artırdı. Yeni ücretlerin açıklanmasının ardından ''Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor, kaç TL?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, 2023 En yüksek EYT emekli promosyon veren bankalar listesi…

EYT emekli promosyon ücretleri banka banka 2023: Bankaların yarışı başladı! Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor, kaç TL?

EYT emekli promosyon ücretleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı. Yeni müşterileri kendi bünyesine çekmek isteyen bankalar da harekete geçerek EYT'liler için hazırladığı özel kampanyaları duyurdu. EYT emekli promosyon tutarları 8 bin 500 TL'yi bulurken en yüksek promosyon veren bankalar listesi arama geçmişlerindeki yerini aldı. EYT'liler emeklilik başvurusu yaparken istedikleri bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanacak. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte 2023 Güncel EYT emekli promosyon veren bankalar listesi...

EYT emekli promosyon ücretleri banka banka 2023: Bankaların yarışı başladı! Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor, kaç TL?

EYT YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü açıldı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu.

Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

EYT düzenlemesi Başkan Erdoğan'ın imzası ile 3 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve e-Devlet üzerinden emeklilik başvuru süreci de başladı.

EYT düzenlemesinde yaş şartı tamamen kalkması milyonlarca kişiyi sevindirirken artık maaş ve emekli promosyon hesapları başladı.

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EYT emekli promosyon ücretleri banka banka 2023: Bankaların yarışı başladı! Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor, kaç TL?

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN?

Taslağın Meclis'ten geçerek yasalaşması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'dan EYT açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Vatandaşlar, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvuruda bulunabilecek ve başvuruyu takip eden ay maaşları hesaplarına yatacak."

Emeklilik başvurusunu Mart ayı içerisinde yapan EYT'linin emekli maaşı 1 Nisan itibarıyla bağlanacak.

NOT: SGK mevzuatına göre başvuru tarihini takip eden aydan itibaren emekli maaşı bağlanması gerçekleşiyor. Örneğin Haziran ayında başvuru yapan EYT'linin maaşı Temmuz ayında, Eylül ayında başvuru yapan EYT'linin maaşı da Ekim ayında bağlanacak.

EYT emekli promosyon ücretleri banka banka 2023: Bankaların yarışı başladı! Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor, kaç TL?

EYT'LİLER EMEKLİ MAAŞI İÇİN BANKA SEÇİMİ YAPACAK

EYT'li maaş ve emekli promosyon hesapları yapmaya başladı.

EYT düzenlemesi ilk emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten veya emeklilik işlemleri sırasında SGK'da seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.

EYT emekli promosyon ücretleri banka banka 2023: Bankaların yarışı başladı! Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor, kaç TL?

3 YIL TAAHHÜT VERİP EMEKLİ PROMOSYONU ALINABİLİYOR

Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyor.

2,25 milyon vatandaşın emeklilik hakkı elde edecek olması özel bankaların iştahını kabarttı. EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası bazı bankalar emekli promosyon tutarlarını yenilerken birçoğu da müşteri kazanma adına kampanya çalışmalarına başladı.

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