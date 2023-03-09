EYT emekli promosyon ödemeleri banka banka tam liste 2023: 8 bin 500 TL’yi buldu! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

EYT emekli promosyon ücretleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı. Yeni müşterileri kendi bünyesine çekmek isteyen bankalar da harekete geçerek EYT'liler için hazırladığı özel kampanyaları duyurdu. EYT emekli promosyon tutarları 8 bin 500 TL'yi bulurken en yüksek promosyon veren bankalar listesi arama geçmişlerindeki yerini aldı. EYT'liler emeklilik başvurusu yaparken istedikleri bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanacak. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor? İşte 2023 Güncel EYT emekli promosyon veren bankalar listesi...