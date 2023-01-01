Haberler Yaşam EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek ve Resmi Gazetede yayımlanacak? EYT çıktı mı, ne zaman Meclis'e gelecek?

Giriş Tarihi: 01.01.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 12:11

EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek ve Resmi Gazetede yayımlanacak? EYT çıktı mı, ne zaman Meclis'e gelecek?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası geçtiğimiz yılın son müjdesi olarak Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Kamuoyu ile paylaşılan ve yaş sınırını ortadan kaldıran düzenleme Meclis ve Resmi Gazete adımlarını bekliyor. Emeklilik hakkından yararlanmak isteyenler EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte Meclis'e gelecek sorularına yanıt aramaya başladı. Ocak ayı içerisinde yasa teklifinin Meclis gündeminde olması bekleniyor. Düzenlemenin yasalaşması adımında EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek sorusu yanıt arıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi? İşte, tüm merak edilenler…