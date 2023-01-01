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Haberler Yaşam EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek ve Resmi Gazetede yayımlanacak? EYT çıktı mı, ne zaman Meclis'e gelecek?
Giriş Tarihi: 01.01.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 12:11

EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek ve Resmi Gazetede yayımlanacak? EYT çıktı mı, ne zaman Meclis'e gelecek?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası geçtiğimiz yılın son müjdesi olarak Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Kamuoyu ile paylaşılan ve yaş sınırını ortadan kaldıran düzenleme Meclis ve Resmi Gazete adımlarını bekliyor. Emeklilik hakkından yararlanmak isteyenler EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte Meclis'e gelecek sorularına yanıt aramaya başladı. Ocak ayı içerisinde yasa teklifinin Meclis gündeminde olması bekleniyor. Düzenlemenin yasalaşması adımında EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek sorusu yanıt arıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, yürürlüğe girdi mi? İşte, tüm merak edilenler…

EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek ve Resmi Gazetede yayımlanacak? EYT çıktı mı, ne zaman Meclis’e gelecek?

EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak soruları gündemdeki yerini aldı. Emeklilikte yaşa takılanlar yeni düzenleme ile yaş adımını geçecek. Prim gün sayısını dolduran vatandaşlar emeklilik başvurularını yapabilmek için düzenlemenin yasalaşmasını bekliyor. EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek sorusu yanıt arıyor. Yürürlük tarihi ardından işlemler başlayacak. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek ve yasalaşacak? İşte, detaylar…

EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek ve Resmi Gazetede yayımlanacak? EYT çıktı mı, ne zaman Meclis’e gelecek?

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

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EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek ve Resmi Gazetede yayımlanacak? EYT çıktı mı, ne zaman Meclis’e gelecek?

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan düzenleme ile ilgili Meclis takvimine bakıldığında Ocak ayı içerisinde yasanın görüşülmesi bekleniyor.

Ocak ayında yasa teklifi Meclis gündeminde olacak. Ardından düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanacak.

EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek ve Resmi Gazetede yayımlanacak? EYT çıktı mı, ne zaman Meclis’e gelecek?

Yeni yıl için 5-15 Ocak 2023 tarihleri konuşulmaya başlamıştı.

Buna göre yeni yılın ilk haftalarında düzenlemenin yasalaşma sürecine girmesi bekleniyor.

EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek ve Resmi Gazetede yayımlanacak? EYT çıktı mı, ne zaman Meclis’e gelecek?

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için uygulanacak:

SSK (4A) için;

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için;

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

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