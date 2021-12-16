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Haberler Yaşam FED faiz kararı sonucu ne oldu? ABD Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı açıklandı! Powell açıklaması ile 2021'in son FED kararı!
Giriş Tarihi: 16.12.2021 06:59 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 06:59

FED faiz kararı sonucu ne oldu? ABD Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı açıklandı! Powell açıklaması ile 2021'in son FED kararı!

Piyasaların baş aktörü olan ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklaması için gözler dünkü toplantıya çevrilmişti. Küresel piyasalar açısından oldukça önemli olan bu kararın açıklandığı gün; dolar/TL, 14,40'ın hemen altında yatay seyretti. Sabah saatlerindeki sakinlik euro/TL için de geçerli olurken vatandaşlar "Aralık ayı FED faiz kararı toplantısı ne zaman saat kaçta, yapılacak, karar ne oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Dün akşam saatlerinde FED faiz kararı açıklanırken vatandaşlar 2021 Aralık ayı FED faiz kararı ne oldu sorusuyla Powell'ın açıklamalarını ve güncel kararı araştırıyor. İşte toplantıya dair detaylar...

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası 2021 Aralık ayı FED faiz kararı toplantısı ile Powell faiz kararı açıklaması saat kaçta, ne zaman?

FED faiz kararı açıklaması için gözler dünkü ABD merkez bankası açıklamasına çevrildi. Küresel piyasalara yön verecek olan bu açıklama öncesi sabah saatleriyle beraber "Aralık ayı FED faiz kararı toplantısı ne zaman saat kaçta, yapılacak, karar ne oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. ABD'de geçtiğimiz hafta Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanmış ve bu enflasyondaki yükseliş altın fiyatlarına yansımıştı. Peki, Aralık ayı FED faiz kararı toplantısı sonuçları ne oldu, Powell açıklaması sonucu faiz kararı ne oldu? İşte detaylar...

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası 2021 Aralık ayı FED faiz kararı toplantısı ile Powell faiz kararı açıklaması saat kaçta, ne zaman?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILDI?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içinde gerçekleşecek son toplantısı, 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapıldı. Böylece yılın son toplantısında 2022 yılının ilk aylarını etkileyecek faiz kararı da belli oldu.

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FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası 2021 Aralık ayı FED faiz kararı toplantısı ile Powell faiz kararı açıklaması saat kaçta, ne zaman?

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Fed faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini beklentilere paralel olarak değiştirmedi ve yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası 2021 Aralık ayı FED faiz kararı toplantısı ile Powell faiz kararı açıklaması saat kaçta, ne zaman?

BİR ÖNCEKİ FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası 2021 Aralık ayı FED faiz kararı toplantısı ile Powell faiz kararı açıklaması saat kaçta, ne zaman?
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