FED faiz kararı sonucu ne oldu? ABD Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı açıklandı! Powell açıklaması ile 2021'in son FED kararı!

Piyasaların baş aktörü olan ABD Merkez Bankası FED faiz kararı açıklaması için gözler dünkü toplantıya çevrilmişti. Küresel piyasalar açısından oldukça önemli olan bu kararın açıklandığı gün; dolar/TL, 14,40'ın hemen altında yatay seyretti. Sabah saatlerindeki sakinlik euro/TL için de geçerli olurken vatandaşlar "Aralık ayı FED faiz kararı toplantısı ne zaman saat kaçta, yapılacak, karar ne oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Dün akşam saatlerinde FED faiz kararı açıklanırken vatandaşlar 2021 Aralık ayı FED faiz kararı ne oldu sorusuyla Powell'ın açıklamalarını ve güncel kararı araştırıyor. İşte toplantıya dair detaylar...