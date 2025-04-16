Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Efeler Ligi filede derbiye sahne oluyor!

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta maçı canlı izle ekranı şifresiz olarak ekranlara gelecek. 1-4 etabının 2. maçında karşı karşıya gelecek iki takımdan sarı kırmızılar avantajlı durumda yer alıyor. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma için heyecan dorukta. Peki; Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?