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Haberler Yaşam Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Efeler Ligi filede derbiye sahne oluyor!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 11:21

Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Efeler Ligi filede derbiye sahne oluyor!

2024-2025 sezonu SMS Grup Efeler Ligi Play-off 1-4 etabı ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray HDI Sigorta takımını ağırlayacak. Filede yaşanan derbi heyecanının ilk maçında 3-0 skorla evinde galibiyete ulaşan sarı kırmızılılar bu kez sarı lacivertlilerin konuğu olacak. Peki; Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Efeler Ligi filede derbiye sahne oluyor!

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta maçı canlı izle ekranı şifresiz olarak ekranlara gelecek. 1-4 etabının 2. maçında karşı karşıya gelecek iki takımdan sarı kırmızılar avantajlı durumda yer alıyor. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma için heyecan dorukta. Peki; Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Efeler Ligi filede derbiye sahne oluyor!

FENERBAHÇE - GALATASARAY VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

2024-2025 sezonu SMS Grup Efeler Ligi Play-off 1-4 etabı ikinci karşılaşmasında oynanacak Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta maçı 16 Nisan (bugün) saat 20.30'da başlayacak.

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Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Efeler Ligi filede derbiye sahne oluyor!

FENERBAHÇE - GALATASARAY VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Efeler Ligi filede derbiye sahne oluyor!

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı misafir konumunda SMS Grup Efeler Ligi yarı final serisi ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup oldu.

Galatasaray HDI Sigorta'nın ev sahipliğinde oynanan karşılaşma, 25-23, 25-14 ve 25-23 set skorlarıyla tamamlandı.

Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Efeler Ligi filede derbiye sahne oluyor!