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Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Efeler Ligi filede derbiye sahne oluyor!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
11:21
Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Efeler Ligi filede derbiye sahne oluyor!
2024-2025 sezonu SMS Grup Efeler Ligi Play-off 1-4 etabı ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray HDI Sigorta takımını ağırlayacak. Filede yaşanan derbi heyecanının ilk maçında 3-0 skorla evinde galibiyete ulaşan sarı kırmızılılar bu kez sarı lacivertlilerin konuğu olacak. Peki; Fenerbahçe - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?