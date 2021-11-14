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Haberler Yaşam Fenomen Simge Barankoğlu tutuklandı! TikTok ve Instagram kullanıcıları bu yalana kanmayın!
Giriş Tarihi: 14.11.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 11:35

Fenomen Simge Barankoğlu tutuklandı! TikTok ve Instagram kullanıcıları bu yalana kanmayın!

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu tutuklandı. Simge Barankoğlu'nun TikTok ve Instagram'da yaptıkları ağızları açıkta bıraktı. İşte İzmir'deki operasyonun ayrıntıları

Fenomen Simge Barankoğlu tutuklandı! TikTok ve Instagram kullanıcıları bu yalana kanmayın!

Son dakika: Fenomen Simge Barankoğlu tutuklandı... İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Fenomen Simge Barankoğlu tutuklandı! TikTok ve Instagram kullanıcıları bu yalana kanmayın!

Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını tespit etti.

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Fenomen Simge Barankoğlu tutuklandı! TikTok ve Instagram kullanıcıları bu yalana kanmayın!

Polis, 10 Kasım'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Instagram fenomeni Simge Barankoğlu neden tutuklandı? Yeşim Aydın'da...

Fenomen Simge Barankoğlu tutuklandı! TikTok ve Instagram kullanıcıları bu yalana kanmayın!

Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barankoğlu ve Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16'sı tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

Fenomen Simge Barankoğlu tutuklandı! TikTok ve Instagram kullanıcıları bu yalana kanmayın!

SİMGE BARANKOĞLU: SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM!

Tutuklanan Simge Barankoğlu'nun, ifadesinde, "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

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