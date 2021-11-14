Fenomen Simge Barankoğlu tutuklandı! TikTok ve Instagram kullanıcıları bu yalana kanmayın!

SİMGE BARANKOĞLU: SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM!

Tutuklanan Simge Barankoğlu'nun, ifadesinde, "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



