Video Yaşam SON DAKİKA: Instagram fenomeni Simge Barankoğlu neden tutuklandı? Yeşim Aydın'da...
SON DAKİKA: Instagram fenomeni Simge Barankoğlu neden tutuklandı? Yeşim Aydın'da...

SON DAKİKA: Instagram fenomeni Simge Barankoğlu neden tutuklandı? Yeşim Aydın'da...

13.11.2021 | 12:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Instagram fenomeni Simge Barankoğlu neden tutuklandı? Yeşim Aydın’da... 00:15
SON DAKİKA: Instagram fenomeni Simge Barankoğlu neden tutuklandı? Yeşim Aydın'da... 13.11.2021 | 12:01
SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla öldürülen Mimar Başak Cengiz’in son mesajları ortaya çıktı! 00:11
SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla öldürülen Mimar Başak Cengiz'in son mesajları ortaya çıktı! 13.11.2021 | 11:41
Diyarbakır’da 17 yaşındaki gencin ölümünde 9 tutuklama! 05:42
Diyarbakır'da 17 yaşındaki gencin ölümünde 9 tutuklama! 13.11.2021 | 11:33
Ankara’da otobüs durağındaki cinayetin sebebi kan davası çıktı 00:37
Ankara'da otobüs durağındaki cinayetin sebebi kan davası çıktı 13.11.2021 | 11:17
Kesikbaş cinayetinde müebbet almıştı! 18 yıl sonra yakalandı 00:19
Kesikbaş cinayetinde müebbet almıştı! 18 yıl sonra yakalandı 13.11.2021 | 11:13
SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in nişanlısından yürek yakan açıklama 06:45
SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından yürek yakan açıklama 13.11.2021 | 10:33
İETT otobüslerini kaymakama şikayet etti 02:01
İETT otobüslerini kaymakama şikayet etti 13.11.2021 | 09:46
Antalya’da kuyumcu çalışanının öldürüldüğü silahlı soygunun yeni görüntüleri ortaya çıktı 04:17
Antalya'da kuyumcu çalışanının öldürüldüğü silahlı soygunun yeni görüntüleri ortaya çıktı 13.11.2021 | 09:36
Diyarbakır’da husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! 1’i ağır, 4 yaralı 01:26
Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! 1’i ağır, 4 yaralı 13.11.2021 | 09:22
Lüks villaların inşaatlarını soyan hırsızlara suçüstü! 00:57
Lüks villaların inşaatlarını soyan hırsızlara suçüstü! 13.11.2021 | 09:09
Benzin istasyonundan aküleri çaldı! Taksiye binerek kaçtı! 00:22
Benzin istasyonundan aküleri çaldı! Taksiye binerek kaçtı! 13.11.2021 | 09:10
Uygulama noktasından kaçan kamyonun kasasında 91 düzensiz göçmen yakalandı | Video 01:15
Uygulama noktasından kaçan kamyonun kasasında 91 düzensiz göçmen yakalandı | Video 12.11.2021 | 16:38
Bitlis’te 91 düzensiz göçmen yakalandı 01:15
Bitlis’te 91 düzensiz göçmen yakalandı 12.11.2021 | 16:37
Kıskandığı sevgilisini öldürüp kuyuya attı | Video 02:07
Kıskandığı sevgilisini öldürüp kuyuya attı | Video 12.11.2021 | 16:20
Son dakika! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Başak Cengiz’i öldürmeden önce kılıçla yarım saat sokakta dolaşmış | Video 00:40
Son dakika! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Başak Cengiz'i öldürmeden önce kılıçla yarım saat sokakta dolaşmış | Video 12.11.2021 | 16:19
Manisa’da 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 02:44
Manisa’da 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı | Video 12.11.2021 | 16:06
Ahtapotun ekmek mücadelesi | Video 03:13
Ahtapotun ekmek mücadelesi | Video 12.11.2021 | 15:36
Minibüsle ezip, tekmeleyerek eşini öldüren zanlı adliyede | Video 04:34
Minibüsle ezip, tekmeleyerek eşini öldüren zanlı adliyede | Video 12.11.2021 | 15:44
Bahçelievler’de patlama! Saniyelerle kurtuluş kamerada | Video 03:19
Bahçelievler'de patlama! Saniyelerle kurtuluş kamerada | Video 12.11.2021 | 15:39
Flamingolar akın akın kışlık yuvalarına geliyor 04:18
Flamingolar akın akın kışlık yuvalarına geliyor 12.11.2021 | 15:41

Son dakika haberleri...  İzmir'de, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' denilenlerden para alarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine operasyon sonrası adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden, aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu (27) ile Yeşim Aydın'ın (27) da bulunduğu 16'sı tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik ihbar üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını tespit etti. Polis, 10 Kasım'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barankoğlu ve Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16'sı tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.



'DOLANDIRICILIĞI BİLSEM ASLA KABUL ETMEZDİM'

Tutuklanan Simge Barankoğlu'nun, ifadesinde, "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Tutuklanan Yeşim Aydın'ın da "Geçimimi sosyal medyada reklam yaparak sağlıyorum. Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müştekilerin hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA