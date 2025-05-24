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Haberler Yaşam FİLENİN SULTANLARI 2. HAZIRLIK MAÇI: İtalya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 15:29

FİLENİN SULTANLARI 2. HAZIRLIK MAÇI: İtalya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu doğrultuda AIA AeQuilibrium Kupası'nda boy gösteren Filenin Sultanları, turnuvadaki ikinci karşılaşmasında İtalya ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlı ekibin mücadelesini canlı izlemek isteyen voleybol tutkunları, İtalya-Türkiye voleybol maçı yayın bilgilerini araştırıyor. Milliler, İtalya'nın Modena kentinde düzenlenen turnuvanın ilk maçında Almanya'yı 3-1'lik skorla geçmişti. Peki, İtalya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

FİLENİN SULTANLARI 2. HAZIRLIK MAÇI: İtalya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıklarını İtalya'da sürdürüyor. AIA AeQuilibrium Kupası'nda Almanya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, ikinci maçında ev sahibi İtalya ile karşılaşacak. Voleybolseverler, bu kritik mücadelenin saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, İtalya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar...

FİLENİN SULTANLARI 2. HAZIRLIK MAÇI: İtalya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İTALYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak voleybol karşılaşması, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 21.00'de gerçekleşecektir.

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FİLENİN SULTANLARI 2. HAZIRLIK MAÇI: İtalya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İTALYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya-Türkiye voleybol karşılaşması, heyecan dolu anlarıyla dijital platform Max'te canlı olarak ekranlara gelecek.

FİLENİN SULTANLARI 2. HAZIRLIK MAÇI: İtalya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FILENİN SULTANLARI 2025 HAZIRLIK MAÇLARI TAKVİMİ

2025 FIVB Milletler Ligi öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, hazırlıklarını sürdürmek amacıyla AIA AeQuilibrium Kupası'nda mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takım 23-25 Mayıs tarihleri arasında İtalya'nın Modena şehrinde düzenlenecek turnuvada Almanya, İtalya ve Hollanda takımları ile karşı karşıya gelecek.

FİLENİN SULTANLARI 2. HAZIRLIK MAÇI: İtalya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇ PROGRAMI

23 Mayıs Cuma | 17:30 | Almanya - Türkiye (Sonuç: 1-3)

24 Mayıs Cumartesi | 21:00 | İtalya - Türkiye

25 Mayıs Pazar | 15:00 | Türkiye - Hollanda