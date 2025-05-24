FİLENİN SULTANLARI 2. HAZIRLIK MAÇI: İtalya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıklarını İtalya'da sürdürüyor. AIA AeQuilibrium Kupası'nda Almanya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, ikinci maçında ev sahibi İtalya ile karşılaşacak. Voleybolseverler, bu kritik mücadelenin saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, İtalya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar...