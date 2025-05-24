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FİLENİN SULTANLARI 2. HAZIRLIK MAÇI: İtalya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
15:29
FİLENİN SULTANLARI 2. HAZIRLIK MAÇI: İtalya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu doğrultuda AIA AeQuilibrium Kupası'nda boy gösteren Filenin Sultanları, turnuvadaki ikinci karşılaşmasında İtalya ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlı ekibin mücadelesini canlı izlemek isteyen voleybol tutkunları, İtalya-Türkiye voleybol maçı yayın bilgilerini araştırıyor. Milliler, İtalya'nın Modena kentinde düzenlenen turnuvanın ilk maçında Almanya'yı 3-1'lik skorla geçmişti. Peki, İtalya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?