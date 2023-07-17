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Fransa'da ırkçılığın boyutunu gözler önüne seren sosyal deney! Siyahi genç ile beyaz tenli gence farklı davrandılar
Giriş Tarihi: 17.07.2023 23:58
Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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Fransa'da ırkçılığın boyutunu gözler önüne seren sosyal deney! Siyahi genç ile beyaz tenli gence farklı davrandılar
Fransa'da yapılan bir sosyal deney, ülkedeki ırkçılığın boyutunu gözler önüne serdi. Görme engelli rolü yapan beyaz tenli genç ile siyahi gence çevredekilerin farklı davranması dikkat çekti. Sosyal medyada viral olan görüntülere "Irkçılık bir insanlık sorunudur" yorumları yapıldı.