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Haberler Yaşam Fransa'da ırkçılığın boyutunu gözler önüne seren sosyal deney! Siyahi genç ile beyaz tenli gence farklı davrandılar
Giriş Tarihi: 17.07.2023 23:58 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 00:31

Fransa'da ırkçılığın boyutunu gözler önüne seren sosyal deney! Siyahi genç ile beyaz tenli gence farklı davrandılar

Fransa'da yapılan bir sosyal deney, ülkedeki ırkçılığın boyutunu gözler önüne serdi. Görme engelli rolü yapan beyaz tenli genç ile siyahi gence çevredekilerin farklı davranması dikkat çekti. Sosyal medyada viral olan görüntülere "Irkçılık bir insanlık sorunudur" yorumları yapıldı.

Fransa’da ırkçılığın boyutunu gözler önüne seren sosyal deney! Siyahi genç ile beyaz tenli gence farklı davrandılar

Fransa'da geçtiğimiz günlerde 17 yaşındaki siyahi bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi sonucu başlayan isyan ve kaos görüntüleri hafızlardaki yerini korurken ülkede kayda geçen bir sosyal deney, ırkçılığın ulaştığı boyutu ortaya koydu.

Fransa’da ırkçılığın boyutunu gözler önüne seren sosyal deney! Siyahi genç ile beyaz tenli gence farklı davrandılar

SİYAHİ GENCE FARKLI DAVRANDILAR

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, beyaz tenli ve siyahi 2 kişi görme engelli rolü yaparak çevredeki insanların yanında yürüdü. Yürürken destek amaçlı yanındaki kişinin koluna giren beyaz tenli kişi genç ile siyahi gence çevredekilerin tepkisi farklı oldu.

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Fransa’da ırkçılığın boyutunu gözler önüne seren sosyal deney! Siyahi genç ile beyaz tenli gence farklı davrandılar

Fransa'da ırkçılığın boyutunu gözler önüne seren sosyal deney | Video

SİYAHİ GENCİN DOKUNDUĞU YERİ SİLMEYE ÇALIŞTILAR!

Beyaz tenli gencin koluna girmesinden rahatsız olmayan Fransızlar, siyahi vatandaşa ise asla yardım etmedi. Görüntülerde bazı kişilerin siyahi şahsın dokunduğu yeri silmeye çalıştığı dahi görüldü.

Fransa’da ırkçılığın boyutunu gözler önüne seren sosyal deney! Siyahi genç ile beyaz tenli gence farklı davrandılar

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Fransa'da ırkçılığın ulaştığı boyutu gözler önüne seren sosyal deney, pek çok kullanıcının tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Irkçılık bir insanlık sorunudur. Fransa'da engelli olsa bile siyahi bir kişiye farklı davranılıyor." yorumunda bulundu.

Fransa’da ırkçılığın boyutunu gözler önüne seren sosyal deney! Siyahi genç ile beyaz tenli gence farklı davrandılar

Bir diğer yorumda ise "Siyah olan kör adama merhamet gösterilmedi." denilirken farklı bir kullanıcı da "Gerçekten iğrenç ve çok yürek parçalayıcı" değerlendirmesini yaptı.

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