Fransa'da ırkçılığın boyutunu gözler önüne seren sosyal deney | Video

Fransa'da yapılan bir sosyal deney, ülkedeki ırkçılığın boyutunu gözler önüne serdi. Görme engelli rolü yapan beyaz tenli ve siyahi 2 kişiye çevedekilerin farklı davranması dikkat çekti. Sosyal medyada viral olan görüntülere "Irkçılık bir insanlık sorunudur" yorumları yapıldı.