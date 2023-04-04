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Gabonlu genç kızın sır ölümü! Çıplak ayak koşarken görüntüleri ortaya çıktı: Vücudunda morluklar, telefonunda taciz mesajları...
Giriş Tarihi: 04.04.2023 10:05
Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
10:39
Gabonlu genç kızın sır ölümü! Çıplak ayak koşarken görüntüleri ortaya çıktı: Vücudunda morluklar, telefonunda taciz mesajları...
Karabük'te te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümündeki sır perdesi henüz aralanmadı. Olayla ilgili 6 kişi göz altına alınırken kan donduran detaylar da gün yüzüne çıktı. Genç kızın ön otopsi raporunda vücudunda morluklar bulunduğu tespit edilirken, telefonundaki taciz mesajları da dikkat çekmişti. Edinilen son bilgiye göre ise, genç kızın çıplak ayak sokakta koşarken son görüntüleri ortaya çıktı...