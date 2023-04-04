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Giriş Tarihi: 04.04.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 10:39

Gabonlu genç kızın sır ölümü! Çıplak ayak koşarken görüntüleri ortaya çıktı: Vücudunda morluklar, telefonunda taciz mesajları...

Karabük'te te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümündeki sır perdesi henüz aralanmadı. Olayla ilgili 6 kişi göz altına alınırken kan donduran detaylar da gün yüzüne çıktı. Genç kızın ön otopsi raporunda vücudunda morluklar bulunduğu tespit edilirken, telefonundaki taciz mesajları da dikkat çekmişti. Edinilen son bilgiye göre ise, genç kızın çıplak ayak sokakta koşarken son görüntüleri ortaya çıktı...

DHA
Gabonlu genç kızın sır ölümü! Çıplak ayak koşarken görüntüleri ortaya çıktı: Vücudunda morluklar, telefonunda taciz mesajları...

Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümündeki sır perdesi henüz aralanmadı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, Dinabongho'nun son görüntüleri ortaya çıktı. Evinin olduğu sokaktaki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Dinabongho'nun gece saatlerinde çıplak ayak, sokakta koştuğu görüldü.

Gabonlu genç kızın sır ölümü! Çıplak ayak koşarken görüntüleri ortaya çıktı: Vücudunda morluklar, telefonunda taciz mesajları...

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart günü, tren makinistinin hareketsiz yatan kişiyi görüp ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çaydan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlendi. Dinabongho'nun cenazesi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler Dinabongho'nun bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, 3'ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Cesedi bulunan Gabonlu kızın, çıplak ayak sokakta koşarken son görüntüleri ortaya çıktı | Video

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Gabonlu genç kızın sır ölümü! Çıplak ayak koşarken görüntüleri ortaya çıktı: Vücudunda morluklar, telefonunda taciz mesajları...

ŞARJ ALETİ ALMAK İÇİN ÇIKIP KAYBOLMUŞ

Genç kız ortadan kaybolduğu gece, arkadaşlarının evinde film izlerken saat 23.00 sıralarında şarj aleti almak için alt kattaki akrabasının evine ineceğini söyledi. Ancak Dinabongho, bilinmeyen nedenle çıplak ayakla sokağa çıktı. Genç kızın sokakta çıplak ayakla koşması, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gabonlu genç kızın sır ölümü! Çıplak ayak koşarken görüntüleri ortaya çıktı: Vücudunda morluklar, telefonunda taciz mesajları...

Kamera görüntülerindeki kızın kıyafetlerini otopsi görüntüleriyle karşılaştıran Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, çıplak ayak koşarken görülen kişinin Dinabongho olduğunu belirtti. Kamera görüntülerini gören arkadaşları ise üzüntü yaşadı.

Gabonlu genç kızın sır ölümü! Çıplak ayak koşarken görüntüleri ortaya çıktı: Vücudunda morluklar, telefonunda taciz mesajları...

Dinabongho'nun iyi bir insan olduğunu ve kente okumak için geldiğini söyleyen Çad uyruklu Tayyip Abderahim Youssouf, "Öldürmüş olabilirler belki. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama polisler tarafından gereken yapılıyor. O gece arkadaşlarıyla toplanmış. Yemek yapıp yemişler. Televizyon izlerken o aşağı ineceğini söylemiş. Demiş ki 'ben telefonumu şarj etmeye ineceğim.' Sonrasında aşağı inmiş, bir daha gelmemiş" dedi.

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