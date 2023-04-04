Gabonlu genç kızın sır ölümü! Çıplak ayak koşarken görüntüleri ortaya çıktı: Vücudunda morluklar, telefonunda taciz mesajları...

Dinabongho'nun iyi bir insan olduğunu ve kente okumak için geldiğini söyleyen Çad uyruklu Tayyip Abderahim Youssouf, "Öldürmüş olabilirler belki. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama polisler tarafından gereken yapılıyor. O gece arkadaşlarıyla toplanmış. Yemek yapıp yemişler. Televizyon izlerken o aşağı ineceğini söylemiş. Demiş ki 'ben telefonumu şarj etmeye ineceğim.' Sonrasında aşağı inmiş, bir daha gelmemiş" dedi.



