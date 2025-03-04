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Güngören’de korkunç manzara: Oyun oynayan çocuklar boş arazide ölü bebek buldu!
Giriş Tarihi: 04.03.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
22:01
Güngören’de korkunç manzara: Oyun oynayan çocuklar boş arazide ölü bebek buldu!
Güngören'de boş bir arazide oyun oynayan çocuklar taşların arasına gizlenmiş bir şekilde olan ölü bebek buldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler 6 aylık hamile bir kadının ilaç içerek düşük yaptığını ve ölü bebeği araziye bıraktığını belirledi. Kadın ve çocuğun babası olduğu düşünülen kişi gözaltına alınırken, mahalle sakini bir kişinin çocukların cansız bedeni oyuncak zannettiklerini ifade etti.