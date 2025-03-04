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Haberler Yaşam Güngören’de korkunç manzara: Oyun oynayan çocuklar boş arazide ölü bebek buldu!
Giriş Tarihi: 04.03.2025 22:01 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 22:01

Güngören’de korkunç manzara: Oyun oynayan çocuklar boş arazide ölü bebek buldu!

Güngören'de boş bir arazide oyun oynayan çocuklar taşların arasına gizlenmiş bir şekilde olan ölü bebek buldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler 6 aylık hamile bir kadının ilaç içerek düşük yaptığını ve ölü bebeği araziye bıraktığını belirledi. Kadın ve çocuğun babası olduğu düşünülen kişi gözaltına alınırken, mahalle sakini bir kişinin çocukların cansız bedeni oyuncak zannettiklerini ifade etti.

DHA
Güngören’de korkunç manzara: Oyun oynayan çocuklar boş arazide ölü bebek buldu!

Kan donduran olay Güngören'de meydana geldi. Boş arazide saklambaç oynayan çocuklar, taşların arasına gizlenmiş şekilde ölü bebek buldu. Çocukların haber vermesi üzerine, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

Güngören’de korkunç manzara: Oyun oynayan çocuklar boş arazide ölü bebek buldu!

Adrese gelerek inceleme yapan polis ekipleri, 6 aylık hamile bir kadının ilaç içerek düşük yaptığını ve ölü bebeği araziye bıraktığını tespit etti.

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Güngören’de korkunç manzara: Oyun oynayan çocuklar boş arazide ölü bebek buldu!

Kimliği tespit edilen kadın ve çocuğun babası olduğu düşünülen kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Güngören’de korkunç manzara: Oyun oynayan çocuklar boş arazide ölü bebek buldu!

Ekiplerin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, arazide bulunan ölü bebek Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güngören’de korkunç manzara: Oyun oynayan çocuklar boş arazide ölü bebek buldu!

"İLK BAŞTA OYUNCAK BEBEK SANIYORLAR"

Yaşananları anlatan mahalle sakini Ali Kalkan, "Çocuklar saklambaç oynadıkları sırada buraya geliyorlar. Biri aşağı iniyor, bakıyor.