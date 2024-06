Hayırlı evlat milyonları ağlattı: Mezuniyet törenindeki o anlar tıklanma rekoru kırdı!

Oğulları Umut Can, Iğdır Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Paramedik Bölümü'nü kazanınca dünyalar da onların oldu. Umut Can başarılı bir üniversite hayatından sonra mezun olunca annesi Şahya Hanım mezuniyet törenine katılmak üzere Iğdır'a gitti. Yeni bir akım olan mezuniyet cübbesini ve kepini anneye giydirme akımını annesine sürpriz olsun diye yapan Umut Can, duygu dolu anların yaşandığı bu videoyu sonra sosyal medya hesabından paylaştı.