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Hayırlı evlat milyonları ağlattı: Mezuniyet törenindeki o anlar tıklanma rekoru kırdı!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
19:04
Hayırlı evlat milyonları ağlattı: Mezuniyet törenindeki o anlar tıklanma rekoru kırdı!
Iğdır Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Paramedik Bölümü öğrencisi Umut Can Özdemir okulu başarıyla tamamladı. Mezuniyet törenine Mersin'den gelerek katılan annesine ise unutulmayacak bir sürpriz yaptı. Törenin ardından cübbesini ve kepini annesine giydiren gencin annesi ile yaşadığı duygu dolu anlar, sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. Video, Instagram'da 3 milyon, TikTok'ta 1,5 milyon izlenmeye ulaştı.