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Haberler Yaşam Hayırlı evlat milyonları ağlattı: Mezuniyet törenindeki o anlar tıklanma rekoru kırdı!
Giriş Tarihi: 04.06.2024 19:01 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 19:04

Hayırlı evlat milyonları ağlattı: Mezuniyet törenindeki o anlar tıklanma rekoru kırdı!

Iğdır Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Paramedik Bölümü öğrencisi Umut Can Özdemir okulu başarıyla tamamladı. Mezuniyet törenine Mersin'den gelerek katılan annesine ise unutulmayacak bir sürpriz yaptı. Törenin ardından cübbesini ve kepini annesine giydiren gencin annesi ile yaşadığı duygu dolu anlar, sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. Video, Instagram'da 3 milyon, TikTok'ta 1,5 milyon izlenmeye ulaştı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Hayırlı evlat milyonları ağlattı: Mezuniyet törenindeki o anlar tıklanma rekoru kırdı!

Mersinli Umut Can Özdemir'in (22) ailesi onun okuyup mesleğini eline alması için yokluğa rağmen hep oğullarının yanında oldu. Maddi sıkıntı biraz azalınca Mersin'de tantuni dükkânı açan anne Şahya, baba Emrah Özdemir çifti, çocuklarının eğitimi için de desteğini ve teşvikini sürdürdü.

Hayırlı evlat milyonları ağlattı: Mezuniyet törenindeki o anlar tıklanma rekoru kırdı!

Oğulları Umut Can, Iğdır Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Paramedik Bölümü'nü kazanınca dünyalar da onların oldu. Umut Can başarılı bir üniversite hayatından sonra mezun olunca annesi Şahya Hanım mezuniyet törenine katılmak üzere Iğdır'a gitti. Yeni bir akım olan mezuniyet cübbesini ve kepini anneye giydirme akımını annesine sürpriz olsun diye yapan Umut Can, duygu dolu anların yaşandığı bu videoyu sonra sosyal medya hesabından paylaştı.

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Hayırlı evlat milyonları ağlattı: Mezuniyet törenindeki o anlar tıklanma rekoru kırdı!

Umut Can, sabah uyandığında ise videonun Instagram'da 3 milyon, TikTok'da 1,5 milyon izlendiğini görünce adeta şoke oldu. Umut Can Özdemir ve annesi Şahya Özdemir mezuniyette yaşanan duygu dolu anları ve hayat hikâyelerini SABAH'a anlattı.

Hayırlı evlattan tıklanma rekoru: Mezuniyet töreninde cübbesini ve kepini annesine giydirdi | Video

Hayırlı evlat milyonları ağlattı: Mezuniyet törenindeki o anlar tıklanma rekoru kırdı!

"ANNEM BENİMLE ÇOK GURURLANDI. AİLENİZİN KIYMETİNİ BİLİN"

Umut Can Özdemir duygularını şöyle paylaştı: "Mersin'den Iğdır'a yol uzak olduğu için yalnız annem gelebildi. Aslında dört kardeşiz. Ailem eğimimize çok önem veriyor. Kardeşlerimin de hepsi okuyor. Çocukluğumuzdan itibaren iyi bir gelecek için çalıştılar. Böyle bir akım vardı ve cübbeyi verirken annem duygulandı. O duygulanırken ben de duygulandım. Annem benimle çok gururlandı. Öyle bir duygulandık ki bakışlarımız yetti o an. Herkes sürekli mezuniyet fotoğrafı atıyordu. Ben de fotoğraf yerine bir anı olsun dedim video paylaştım.

Hayırlı evlat milyonları ağlattı: Mezuniyet törenindeki o anlar tıklanma rekoru kırdı!

Ben böyle ilgi göreceğini beklemiyordum paylaşıp sabah bir kalktım patlamış. Anne oğul duygusal bağı etkili oldu. Paylaşımlara hep anneler yorum yapmış. 'İnşallah bana da nasip olur', 'Ben de oğlumla inşallah böyle bir şey yaşarım!' diyenler oldu. Şimdi hedefim KPSS'ye girip atanabilmek. Emek veren ailelerin çocuklarına şöyle seslenmek istiyorum: 'Ailenizin kıymetini bilin, onları ihmal etmeyin. Cübbe ve kep vermek onları gururlandırıyor. Zorluklara rağmen hep okumamız üzerine hayatları sürdü."

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