Hayırlı evlat milyonları ağlattı: Mezuniyet törenindeki o anlar tıklanma rekoru kırdı!

"ANNEM BENİMLE ÇOK GURURLANDI. AİLENİZİN KIYMETİNİ BİLİN"

Umut Can Özdemir duygularını şöyle paylaştı: "Mersin'den Iğdır'a yol uzak olduğu için yalnız annem gelebildi. Aslında dört kardeşiz. Ailem eğimimize çok önem veriyor. Kardeşlerimin de hepsi okuyor. Çocukluğumuzdan itibaren iyi bir gelecek için çalıştılar. Böyle bir akım vardı ve cübbeyi verirken annem duygulandı. O duygulanırken ben de duygulandım. Annem benimle çok gururlandı. Öyle bir duygulandık ki bakışlarımız yetti o an. Herkes sürekli mezuniyet fotoğrafı atıyordu. Ben de fotoğraf yerine bir anı olsun dedim video paylaştım.