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BELLİ OLUYOR!HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2024 4A-4B-4C: SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 07:12
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
07:12
Haziran ayı emekli maaşı ödeme günleri SSK Bağkur son dakika haberleriyle takip ediliyor. SSK emeklilerine normal şartlarda her ayın 17'si ve 26'sı arasında ödeme yapılırken Bağ-Kur'luların maaşları 25-28'inde aktarılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatırılacağını duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın onayıyla ikramiyeler hesaplara yatırılmaya başladı. Bu noktada 4A-4B-4C emekli maaşları bayram önce hesaplara geçecek mi araştırılıyor. Peki haziran ayı emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak, SSK, Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşları bu ay bayramdan önce yatacak mı? İşte ödeme günleri