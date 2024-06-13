BELLİ OLUYOR!HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2024 4A-4B-4C: SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI (SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI) BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI 2024?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala maaşların da erken yatıp yatmayacağı da araştırılıyor. Emekli maaşları her ay SSK için 17'si ve 26'sı arasında, Bağkur için de ayın 25'i ve 28'i arasında ödeniyor.

Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi gününe denk gelirken, bayram ise 16-19 Haziran arasında idrak edilecek. 2023 Kurban Bayramı'nda emekli aylığı ödemeleri bayramdan önce hesaplara geçmişti. 2024 Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran'a denk geliyor. Bu sene emekli maaşlarının bayram önce yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklandığında yer vereceğiz.

