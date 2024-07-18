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Herkes bu anları konuşuyor: İnşaat işçisi market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabısını çıkardı...
Giriş Tarihi: 18.07.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
09:37
Herkes bu anları konuşuyor: İnşaat işçisi market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabısını çıkardı...
Hatay'da bir inşaat işçisi çamur olan ayakkabısıyla markete girmek istemedi. Çamurlu ayakkabısını çıkartıp markete girdiği anları, güvenlik kameraları kaydetti. O anlar yürekleri ısıtırken market sahibi "Duygulandım gerçekten düşüncesinden dolayı" dedi.