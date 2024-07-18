Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Herkes bu anları konuşuyor: İnşaat işçisi market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabısını çıkardı...
Giriş Tarihi: 18.07.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 09:37

Herkes bu anları konuşuyor: İnşaat işçisi market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabısını çıkardı...

Hatay'da bir inşaat işçisi çamur olan ayakkabısıyla markete girmek istemedi. Çamurlu ayakkabısını çıkartıp markete girdiği anları, güvenlik kameraları kaydetti. O anlar yürekleri ısıtırken market sahibi "Duygulandım gerçekten düşüncesinden dolayı" dedi.

İHA
Herkes bu anları konuşuyor: İnşaat işçisi market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabısını çıkardı...

Kahmaranmaraş depreminin en çok etkilediği illerden Hatay'da kentin inşa ve ihya çalışmaları aralıksız sürüyor. Havanın yağışlı olduğu günlerde kentte devam eden inşaat alanlarında çamur vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Herkes bu anları konuşuyor: İnşaat işçisi market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabısını çıkardı...

İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde bulunan bir markete gelen inşaat işçisi, çamur olan ayakkabısını çıkararak markete girdi. Zemini kirletmemek için yaptığıyla takdir toplayan inşaat işçişinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede ilgi odağı olurken, inşaat işçisi davranışı ile takdir topladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Herkes bu anları konuşuyor: İnşaat işçisi market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabısını çıkardı...

"ÇIKARTMAMASINI SÖYLEDİM... ISRARCI OLDUM AMA..."

28 yaşındaki işletme sahibi Ahmet Pembe, ayakkabısını çıkarmaması konusunda ısrar ettiğini fakat inşaat işçisinin ayakkabısını çıkararak markete girdiğini belirterek, "Normalde vatandaşı tanımıyorum, ilk defa gördüğümüz vatandaş. Değerli bir ağabeyimiz tabii ondan sonra tanıştık videodan sonra iznini aldım, onun izniyle paylaştık videoyu. Yani çıkartma dedim, dışarda biri diyecek ki bak Ahmet ayakkabısız içeri adam alıyor. Öyle bir tepki görmemek için çıkartmamasını istedim. O gün de bayağı bir yağmurluydu, Allah'ın bereketi güzeldi.

Herkes bu anları konuşuyor: İnşaat işçisi market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabısını çıkardı...

Yani kendi girmese bile başkası girip kirletecekti yerleri. O gün de temizlik yapmamıştım, ona rağmen yerlerim tertemizdi. Kendine çıkartmamasını söyledim, ısrarcı oldum, çıkarttı. Ondan sonra arkadaşları girmek istedi, arkadaşları da girdirmedi içeriye. Dedim 'Millet bize tepki gösterecek. Bak müşteri hiç içeri almıyor' gibisinden öyle bir şey oldu.

Hatay'da çamur olan ayakkabısını çıkararak markete giren inşaat işçisi takdir topladı

Herkes bu anları konuşuyor: İnşaat işçisi market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabısını çıkardı...

Komik bir anımız da oldu güzel. Duygulandım gerçekten düşüncesinden dolayı, kendisine teşekkür ederim. Halkımız, emekçimiz gerçekten deprem bölgesindeyiz, özellikle doğudan gelen işçi kesim arkadaşlarımız gerçekten çok duyarlı, vefalı. İnsanlık ölmedi ya devam ediyor. Belki başkası olsa bana ne der girer, sonuçta benim zaten görevim o dükkanı temizlemek" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA