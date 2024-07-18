Herkes bu anları konuşuyor: İnşaat işçisi market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabısını çıkardı...

Yani kendi girmese bile başkası girip kirletecekti yerleri. O gün de temizlik yapmamıştım, ona rağmen yerlerim tertemizdi. Kendine çıkartmamasını söyledim, ısrarcı oldum, çıkarttı. Ondan sonra arkadaşları girmek istedi, arkadaşları da girdirmedi içeriye. Dedim 'Millet bize tepki gösterecek. Bak müşteri hiç içeri almıyor' gibisinden öyle bir şey oldu.

Hatay'da çamur olan ayakkabısını çıkararak markete giren inşaat işçisi takdir topladı