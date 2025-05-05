Haberler
Yaşam
Houston Rockets - Golden State Warriors maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Alperen Şengün'de!
Giriş Tarihi: 05.05.2025 01:32
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
01:33
Milli yıldız Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Golden State Warriors'ı son maçta 115-107 yenerek seriyi 3-3 beraber duruma getirdi. 7. maça uzayan iki takımın NBA play-off mücadelesi için ekran başında yerler alınıyor. Basketbolseverler kritik karşılaşma özelinde araştırmalara hız kazandırdı. Peki; Houston Rockets - Warriors maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?