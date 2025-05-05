Houston Rockets - Golden State Warriors maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Alperen Şengün’de!

Houston Rockets - Golden State Warriors NBA play-off eşleşmesinde 7. maç oynanıyor. Son karşılaşmayı kazanıp durumu berabere getiren Alperen Şengünlü Rockets için heyecan dorukta. Mücadeleyi bırakmayan takımda yeniden galibiyet bekleniyor. Peki; Houston Rockets - Golden State Warriors maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?