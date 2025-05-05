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Haberler Yaşam Houston Rockets - Golden State Warriors maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Alperen Şengün'de!
Giriş Tarihi: 05.05.2025 01:32 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 01:33

Houston Rockets - Golden State Warriors maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Alperen Şengün'de!

Milli yıldız Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Golden State Warriors'ı son maçta 115-107 yenerek seriyi 3-3 beraber duruma getirdi. 7. maça uzayan iki takımın NBA play-off mücadelesi için ekran başında yerler alınıyor. Basketbolseverler kritik karşılaşma özelinde araştırmalara hız kazandırdı. Peki; Houston Rockets - Warriors maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Houston Rockets - Golden State Warriors maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Alperen Şengün’de!

Houston Rockets - Golden State Warriors NBA play-off eşleşmesinde 7. maç oynanıyor. Son karşılaşmayı kazanıp durumu berabere getiren Alperen Şengünlü Rockets için heyecan dorukta. Mücadeleyi bırakmayan takımda yeniden galibiyet bekleniyor. Peki; Houston Rockets - Golden State Warriors maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Houston Rockets - Golden State Warriors maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Alperen Şengün’de!

HOUSTON ROCKETS - GOLDEN STATE WARRİORS MAÇI NE ZAMAN?

NBA play-off karşılaşmalarında iki takım arasında 7. maç oynanıyor. Houston Rockets - Golden State Warriors maçı 5 Mayıs bugün TSİ 03.30'da başlayacak.

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Houston Rockets - Golden State Warriors maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Alperen Şengün’de!

HOUSTON ROCKETS - GOLDEN STATE WARRİORS MAÇI HANGİ KANALDA?

7. karşılaşmada Warriors'u ağırlayan Houston Rockets'in maçı S Sport ekranlarından takip edilecek.

Houston Rockets - Golden State Warriors maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Alperen Şengün’de!

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 21 sayı ve 14 ribaunt kaydettiği son maçta Houston Rockets, Golden State Warriors'ı 115-107 yenerek seriyi 3-3 hale getirdi.

Houston Rockets - Golden State Warriors maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Alperen Şengün’de!