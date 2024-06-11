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Huzurevindeki görüntü kan dondurdu: 3 yaşlıya öyle şeyler yaptı ki!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
09:01
Huzurevindeki görüntü kan dondurdu: 3 yaşlıya öyle şeyler yaptı ki!
İstanbul Beykoz'da bulunan bir huzurevinde hasta bakıcı Mehmet Şakir Ö., huzurevinde kalan 3 yaşlıya eziyet etti. O anlara ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlatan Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi...