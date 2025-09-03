Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İBB yürüyen bantları söktü: Vatandaşlar isyan etti! SABAH muhabirinin fotoğraf almasını engellemek istediler
Giriş Tarihi: 03.09.2025 07:18 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 07:59

İBB yürüyen bantları söktü: Vatandaşlar isyan etti! SABAH muhabirinin fotoğraf almasını engellemek istediler

İstanbul'un en yoğun ulaşım noktalarından Gayrettepe-Zincirlikuyu Tüneli'nde uzun mesafeleri hızlı katetmek için yapılan yürüyen bantlar, İBB tarafından söküldü. İBB'nin panolarında, bantların geçiş güzergâhının düzenlenmesi amacıyla kaldırdığı açıklaması yer aldı. Vatandaşlar ise tamir edilmesi gereken bantların kaldırılmasına tepki gösterdi. Öte yandan; SABAH muhabiri olarak bu alanın fotoğrafının çekilmesi sonucunda ise güvenlik görevlileri vatandaşların fotoğraflarını çektiği iddasıyla telefondaki görüntülerin silinmesi için polis memurlarına şikayette bulundu.

Mustafa KAYA
İstanbul'un en kritik ulaşım noktalarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Gayrettepe İstasyonu'nda, yaya geçiş kapasitesini artırmak amacıyla yürüyen bantlar tek tek kaldırılıyor.

Gayrettepe-Zincirlikuyu Tüneli'nde aylardır çalışmayan yürüyen bantlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) beklenmedik bir çözüm geliştirdiğini açıklayıp bunu hemen icraata dökerek 368 metre uzunluğundaki tünelde yolcuların ulaşımını kolaylaştırmak için yerleştirilen 14 yürüyen banttan ikisi söküldü ve boş kalan kısımlara fayans döşendi.

Özellikle metrobüs ve metro hattının kesiştiği bu güzergâhta her gün binlerce yolcu valizleriyle, çocuklarıyla veya yaşlı bireylerle tüneli geçmek zorunda kaldı.

İBB yürüyen bantları söktü: Vatandaşlar isyan etti!

İBB'nin hizmetleri arasında vatandaşların metrobüs ve metro arasındaki yüzlerce metre uzunluğundaki güzergahta zamana karşı ulaşımı sağlamak amacıyla yapılan yürüyen bantların çalıştırılmak yerine tamamen kaldırılması ise vatandaşın tepkisini çekti.

VATANDAŞLARIN GÖRÜNTÜ ALMASI VE FOTOĞRAF ÇEKMESİ ENGELLENİYOR

İBB'nin vatandaşların aleyhine yaptığı icraatları içerisinde bantların sökülmesine şahit olan vatandaşlardan Bilal K., duruma karşı çıkıp görüntü almak isteyince iddiaya göre belediye ekipleri tarafından tehdit edildi. Kaydettiği görüntülerin zorla silindiği kaydedildi.

YAŞLI, ENGELLİ VE ÇOCUKLU VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİNİ ARTIRIYORLAR

Bilal K., "Her gün bu yolu kullanıyorum. Bantların kaldırıldığını görünce kayda başladım. Halkın malı olan bir sistemi sökmek yanlış dedim. Ancak telefonum elimden alınarak fotoğraflarım silindi" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, bantların tamir edilmesi gerekirken kaldırılmasının İstanbul gibi bir metropolde kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

Ayrıca bantların satılacağı iddiası da dile getirilirken, yaşlı ve engelli vatandaşların mağduriyetinin artacağı vurgulanıyor. Yaşanan bu gelişme, İstanbul'un ulaşım sorunlarına yeni bir tartışma konusu eklemiş durumda. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Gayrettepe İstasyonu'nda, yaya geçiş kapasitesini artırmak amacıyla yürüyen bantlar kaldırılmaya başlandı.

YÜRÜYEN BANTLAR SÖKÜLÜP YERİNE FAYANS DÖŞEDİLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan metro hatlarında bulunan yürüyen bantların bir bir kaldırılıp yerine fayansların yerleştiği ve 185 metrelik mesafenin ise yürüyen bantların söküldüğü yerine fayans yapılırken çevresinin vatandaşların görmemesi için uzun bariyerlerle kapatıldığı görüldü.

SABAH GAZETESİ MUHABİRİNİN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARI SİLDİRMEK İSTEDİLER

SABAH muhabiri olarak bu alanın fotoğrafının çekilmesi sonucunda ise güvenlik görevlileri vatandaşların fotoğraflarını çektiği iddasıyla telefondaki görüntülerin silinmesi için polis memurlarına şikayette bulunuldu.

Polislerin gazeteciye vatandaşların uygunsuz fotoğraflarını çektiği iddası ile telefona el koymak istediklerinde ise gazeteci tarafından kimliği açıklanarak vatandaşların çekilmediğini sadece metro içinde eksik çalışmaların görüntülendiğini söyledi. Polisler ise çekimlerin kaldırılan yürüyen bantların olduğunu görünce görüntüyü silmekten vazgeçti.

GEÇİŞLERİ KOLAŞLAŞTIRMAK YERİNE ZORLAŞTIRDILAR

Vatandaşların geçiş güzergahlarını düzenlemek amacıyla çalışmaların yapıldığı yazılan bariyerlerin arasından zorla geçmeye çalışan vatandaşlar hizmetlerin vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak yerine yürüyen bantların sökülmesiyle engellenmeye çalışıldığını söylediler.

Duruma sitem eden vatandaşlar bu karardan acilen vazgeçilmesini ve yürüyen bantların tekrar yapılması gerektiğine söylediler.

