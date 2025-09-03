Haberler
İBB yürüyen bantları söktü: Vatandaşlar isyan etti! SABAH muhabirinin fotoğraf almasını engellemek istediler
İstanbul'un en yoğun ulaşım noktalarından Gayrettepe-Zincirlikuyu Tüneli'nde uzun mesafeleri hızlı katetmek için yapılan yürüyen bantlar, İBB tarafından söküldü. İBB'nin panolarında, bantların geçiş güzergâhının düzenlenmesi amacıyla kaldırdığı açıklaması yer aldı. Vatandaşlar ise tamir edilmesi gereken bantların kaldırılmasına tepki gösterdi. Öte yandan; SABAH muhabiri olarak bu alanın fotoğrafının çekilmesi sonucunda ise güvenlik görevlileri vatandaşların fotoğraflarını çektiği iddasıyla telefondaki görüntülerin silinmesi için polis memurlarına şikayette bulundu.