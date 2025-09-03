İBB yürüyen bantları söktü: Vatandaşlar isyan etti! SABAH muhabirinin fotoğraf almasını engellemek istediler

YAŞLI, ENGELLİ VE ÇOCUKLU VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİNİ ARTIRIYORLAR

Bilal K., "Her gün bu yolu kullanıyorum. Bantların kaldırıldığını görünce kayda başladım. Halkın malı olan bir sistemi sökmek yanlış dedim. Ancak telefonum elimden alınarak fotoğraflarım silindi" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, bantların tamir edilmesi gerekirken kaldırılmasının İstanbul gibi bir metropolde kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

