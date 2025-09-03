İBB yürüyen bantları söktü: Vatandaşlar isyan etti!
İstanbul'un en yoğun ulaşım noktalarından Gayrettepe-Zincirlikuyu Tüneli'nde uzun mesafeleri hızlı katetmek için yapılan yürüyen bantlar, İBB tarafından söküldü. İBB'nin panolarında, bantların geçiş güzergâhının düzenlenmesi amacıyla kaldırdığı açıklaması yer aldı. Vatandaşlar ise tamir edilmesi gereken bantların kaldırılmasına tepki gösterdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
İBB yürüyen bantları söktü: Vatandaşlar isyan etti! 03.09.2025 | 07:35
00:06
00:48
09:02
Aşırı meyveden rahatsızlanan 200 kiloluk ayıya tomografi çekildi | Video 02.09.2025 | 15:51
01:47
00:14
01:58
00:56
03:45
01:12
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 02.09.2025 | 13:59
01:34
Kadıköy'de seyir halindeyken panelvan tipi araç alev topuna döndü | Video 02.09.2025 | 12:40
01:30
01:34
04:37
00:10
Kastamonu ve Karabük’teki yangınlara havadan müdahaleler sürüyor | Video 02.09.2025 | 10:50
03:37
Karabük'teki orman yangınında geriye acı manzara kaldı | Video 02.09.2025 | 10:09
01:27
Alevlerin içinde kurtardığı kediye adeta can suyu verdi | Video 02.09.2025 | 09:36
01:08
Gaziantep'te parktaki cinayette 4 şahıs tutuklandı | Video 02.09.2025 | 09:35
08:39
SON DAKİKA: Bağcılar İSTOÇ'ta iş yerlerinde yangın! | Video 02.09.2025 | 08:38