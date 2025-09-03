İBB yürüyen bantları söktü: Vatandaşlar isyan etti!

İstanbul'un en yoğun ulaşım noktalarından Gayrettepe-Zincirlikuyu Tüneli'nde uzun mesafeleri hızlı katetmek için yapılan yürüyen bantlar, İBB tarafından söküldü. İBB'nin panolarında, bantların geçiş güzergâhının düzenlenmesi amacıyla kaldırdığı açıklaması yer aldı. Vatandaşlar ise tamir edilmesi gereken bantların kaldırılmasına tepki gösterdi.