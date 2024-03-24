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Haberler Yaşam İBB'den vatandaşlara büyük zulüm: Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne gidenler şok yaşadı!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 20:53 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 20:59

İBB'den vatandaşlara büyük zulüm: Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne gidenler şok yaşadı!

31 Mart Yerel Seçimlerine 1 hafta kaldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Tarihi mitinge akın eden İstanbullular ise büyük şok yaşadı. İBB'nin ulaşım konusundaki yetersizliği, yürümeyen merdivenler ve aksayan sistem ile net bir biçimde yeniden görüldü. Skandalı görüntüleyen AHaber ekibine ise müdahalede bulunuldu.

İBB’den vatandaşlara büyük zulüm: Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’ne gidenler şok yaşadı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti. İstanbullular miting alanına akın etti.

İBB’den vatandaşlara büyük zulüm: Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’ne gidenler şok yaşadı!

İBB'nin toplu ulaşım sisteminde ise yine aksama yaşandı. Yürüyen merdivenler yürümedi. Vatandaşlar duruma isyan etti.

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İBB’den vatandaşlara büyük zulüm: Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’ne gidenler şok yaşadı!

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ!

Yaşlı ve engelliler merdivenleri kendi imkanlarıyla çıkmaya çalıştı. Vatandaşlar, "İstanbul başarmış diyorlar. İstanbul neyi başardı. Hergün sıkıntı..." diyerek duruma tepki gösterdi.

İBB’den vatandaşlara büyük zulüm: Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’ne gidenler şok yaşadı!

A HABER EKİBİNE MÜDAHALE

Kimliği belirlenemeyen bir kişi ise çekim yapan AHaber ekibine müdahale etti. Kim olduğunu açıklamayan kişi çekimi engellemeye çalıştı.

İBB’den vatandaşlara büyük zulüm: Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’ne gidenler şok yaşadı!

İBB'den vatandaşlara büyük zulüm: Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne gidenler şok yaşadı!

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