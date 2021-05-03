İçişleri Bakanlığı görev belgesi başvuru formu: E-devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ile kamu ve özel sektör personeli görev bildirim muafiyet belgesi nasıl alınır?

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine "Görev Belgesi Düzenlenmesi" konulu genelge gönderdi. 29 Nisan'da başlayan tam kapanma ile birlikte muafiyet belgesi olarak adlandırılan görev belgesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Görev belgesi başvurularına e-başvuru sistemi üzerinden ulaşılabilecek olup görev belgesi nasıl alınır sorusunun yanıtı da netlik kazandı. Bu kapsamda; E-devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ile kamu ve özel sektör personeli görev bildirim (muafiyet) belgesi nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı görev belgesi başvuru formu 2021