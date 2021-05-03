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Haberler Yaşam İçişleri Bakanlığı görev belgesi başvuru formu: E-devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ile kamu ve özel sektör personeli görev bildirim (muafiyet) belgesi nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 11:45

: İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ile kamu ve özel sektör personeli görev bildirim (muafiyet) belgesi nasıl alınır?

81 ilin valiliğine "Görev Belgesi Düzenlenmesi" konulu genelge gönderdi. 29 Nisan'da başlayan tam kapanma ile birlikte muafiyet belgesi olarak adlandırılan görev belgesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Görev belgesi başvurularına e-başvuru sistemi üzerinden ulaşılabilecek olup sorusunun yanıtı da netlik kazandı. Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ile kamu ve özel sektör personeli görev bildirim (muafiyet) belgesi nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı 2021

İçişleri Bakanlığı görev belgesi başvuru formu: E-devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ile kamu ve özel sektör personeli görev bildirim muafiyet belgesi nasıl alınır?

"Görev Belgesi Düzenlenmesi" konulu genelge kapsamında görev belgesi (muafiyet belgesi) nasıl alınır sorusunun yanıtı belli oldu. Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki işyeri, fabrika ve imalathane çalışanları, e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi başvurusu yapabilecekler. Bu kapsamda; e-başvuru sistemi ile kamu ve özel sektör personeli görev bildirim (muafiyet) belgesi nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı görev belgesi başvuru formu: E-devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ile kamu ve özel sektör personeli görev bildirim muafiyet belgesi nasıl alınır?

GÖREV BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

'nın yayımladığı Görev Belgesi Düzenlenmesi Konulu Genelgesinde görev belgesi başvurusu ile ilgili detaylar yer aldı. Görev belgesi için İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden başvuru yapılabilecek.

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İçişleri Bakanlığı görev belgesi başvuru formu: E-devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ile kamu ve özel sektör personeli görev bildirim muafiyet belgesi nasıl alınır?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GÖREV BELGESİ GENELGESİ

29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, platformunda yer alan e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi başvurusunda bulunacak. Görev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek. İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.

Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.

İçişleri Bakanlığı görev belgesi başvuru formu: E-devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ile kamu ve özel sektör personeli görev bildirim muafiyet belgesi nasıl alınır?

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1'de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek. e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;

İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.

İçişleri Bakanlığı görev belgesi başvuru formu: E-devlet İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ile kamu ve özel sektör personeli görev bildirim muafiyet belgesi nasıl alınır?

Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek. e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilecek

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