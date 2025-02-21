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Haberler Yaşam İlk İftar ve Sahur Vakti 2025 - İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul, Ankara iftar vakti saat kaçta? İşte il il imsakiye
Giriş Tarihi: 21.02.2025 08:59 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:12

İlk İftar ve Sahur Vakti 2025 - İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul, Ankara iftar vakti saat kaçta? İşte il il imsakiye

11 Ayın Sultanı Ramazana günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il imsakiye ile ilk oruç tarihi, imsak ve iftar saatleri belli oldu. Buna göre, 1 Mart'ta başlayacak olan Ramazan-ı Şerif 29 Mart'ta sona erecek. Ramazan ayının 1. gününde ilk oruç Iğdır'da 18:02'de açılacak. Peki, İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul, Ankara iftar vakti saat kaçta, ilk oruç kaçta açılacak? İşte 2025 Ramazan İmsakiyesi ile ilk iftar ve sahur vakti

İlk İftar ve Sahur Vakti 2025 - İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul, Ankara iftar vakti saat kaçta? İşte il il imsakiye

İslam alemi, bir Ramazan-ı Şerif'e daha kavuşmanın huzuru ve mutluluğu içinde hazırlıklarını tamamlıyor. İlk oruç için 1 Mart'ta sahura kalkmaya hazırlanan pek çok kişi İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul, Ankara iftar vakti saat kaçta, sahura kaçta kalkılacak gibi sorularla il il imsakiye listesini araştırıyor. 2025 Ramazan İmsakiyesi ile tüm illerdeki ilk iftar ve sahur vakti belli oldu.

İlk İftar ve Sahur Vakti 2025 - İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul, Ankara iftar vakti saat kaçta? İşte il il imsakiye

2025 İLK ORUÇ VE SAHUR NE ZAMAN?

Diyanet'in yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayının 1. günü, ilk orucun tutulacağı gün 1 Mart Cumartesi olacak. Bu sebeple de ilk sahura 28 Şubat Cuma'yı 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

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İlk İftar ve Sahur Vakti 2025 - İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul, Ankara iftar vakti saat kaçta? İşte il il imsakiye

İSTANBUL İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

1 Mart'ta İstanbul'da ilk sahur 06:07'de, ilk iftar ise 19:01'de yapılacak.

İSTANBUL İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL SAHUR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlk İftar ve Sahur Vakti 2025 - İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul, Ankara iftar vakti saat kaçta? İşte il il imsakiye

ANKARA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

1 Mart'ta Ankara'da ilk sahur 05:52'de, ilk iftar ise 18:47'de yapılacak.

ANKARA İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA SAHUR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlk İftar ve Sahur Vakti 2025 - İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul, Ankara iftar vakti saat kaçta? İşte il il imsakiye

BURSA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

1 Mart'ta Bursa'da ilk sahur 06:07'de, ilk iftar ise 19:02'de yapılacak.

BURSA İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

BURSA SAHUR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

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