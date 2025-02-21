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İlk İftar ve Sahur Vakti 2025 - İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul, Ankara iftar vakti saat kaçta? İşte il il imsakiye
Giriş Tarihi: 21.02.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
09:12
İlk İftar ve Sahur Vakti 2025 - İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul, Ankara iftar vakti saat kaçta? İşte il il imsakiye
11 Ayın Sultanı Ramazana günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il imsakiye ile ilk oruç tarihi, imsak ve iftar saatleri belli oldu. Buna göre, 1 Mart'ta başlayacak olan Ramazan-ı Şerif 29 Mart'ta sona erecek. Ramazan ayının 1. gününde ilk oruç Iğdır'da 18:02'de açılacak. Peki, İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul, Ankara iftar vakti saat kaçta, ilk oruç kaçta açılacak? İşte 2025 Ramazan İmsakiyesi ile ilk iftar ve sahur vakti…