İlk İftar ve Sahur Vakti 2025 - İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul, Ankara iftar vakti saat kaçta? İşte il il imsakiye

İslam alemi, bir Ramazan-ı Şerif'e daha kavuşmanın huzuru ve mutluluğu içinde hazırlıklarını tamamlıyor. İlk oruç için 1 Mart'ta sahura kalkmaya hazırlanan pek çok kişi İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul, Ankara iftar vakti saat kaçta, sahura kaçta kalkılacak gibi sorularla il il imsakiye listesini araştırıyor. 2025 Ramazan İmsakiyesi ile tüm illerdeki ilk iftar ve sahur vakti belli oldu.