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, yüzeyine depremölçer indirdi

'nın sismik inceleme aracı, en önemli veri toplama araçlarından biri olan depremölçer enstrümanını 'in yüzeyine yerleştirdi

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 23:10 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 23:47
InSight, Mars yüzeyine depremölçer indirdi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı 'nın sismik inceleme aracı , depremölçer (sismometre) enstrümanını yüzeyine yerleştirdi.

InSight, Mars yüzeyine depremölçer indirdi

'dan yapılan açıklamada, 'ın en önemli veri toplama araçlarından biri olan "İç Yapı İçin Sismik Deney Aracı" (SEIS) adı verilen depremölçer cihazını, 'in yüzeyine indirdiği belirtildi.

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InSight, Mars yüzeyine depremölçer indirdi

, 'ın robotik kolunun SEIS'i yüzeye kondurduğu anın bir fotoğrafını yayımladı.

InSight, Mars yüzeyine depremölçer indirdi

SEIS'in ardından 'ın ısıölçer enstrümanı Isı Akış ve Fiziksel Özellikler İnceleme Aracı'nı (HP3) yüzeye yerleştirecek.

InSight, Mars yüzeyine depremölçer indirdi

proje yöneticisi Tom Hoffman, "Aracın 'taki etkinliklerinin zamansal seyri umduğumuzdan da iyi gidiyor. Sismometreyi güvenle yüzeye yerleştirmiş olmak hepimiz için harika bir Noel hediyesi oldu." ifadelerini kullandı.

InSight, Mars yüzeyine depremölçer indirdi

Öte yandan ayrı bir inceleme aracına sahip olmayan Dönüş ve İç Yapı Deneyi'nin de (RISE), 'ın radyo dalgalarını kullanarak 'in çekirdek tabakası hakkında veri toplamaya başladığı kaydedildi.

InSight, Mars yüzeyine depremölçer indirdi

'a, 6 ay süren yolculuğun ardından 26 Kasım'da ulaşan , 'de sismik incelemeler yapacak ve Mars'ın yeraltı katmanlarına ilişkin veri toplayacak.

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