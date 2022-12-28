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Haberler Yaşam İnternet sitesinde gördüğü aracı satın aldı: Ekspertize gidince hayatının şokunu yaşadı!
Giriş Tarihi: 28.12.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 11:07

İnternet sitesinde gördüğü aracı satın aldı: Ekspertize gidince hayatının şokunu yaşadı!

Emre Özalp isimli vatandaş, internet sitesinde görüp beğendiği otomobili satın almak için ilan sahibini aradı. Otomobil sahibinin önerisiyle gittiği oto ekspertizdeki incelemeden sonra da arabayı satın aldı. 8 ay sonra aracı satmaya karar veren Özalp, gittiği ekspertizde hayatının şokunu yaşadı…

İnternet sitesinde gördüğü aracı satın aldı: Ekspertize gidince hayatının şokunu yaşadı!

Emre Özalp isimli vatandaş, internet sitesinde görüp beğendiği otomobili satın almak için ilan sahibini aradı. Otomobil sahibinin önerisiyle gittiği oto ekspertizdeki incelemeden sonra da arabayı satın aldı. 8 ay sonra aracı satmaya karar veren Özalp, gittiği ekspertizde hayatının şokunu yaşadı…

İnternet sitesinde gördüğü aracı satın aldı: Ekspertize gidince hayatının şokunu yaşadı!

Sızmaz ise vakti olmadığını belirterek, otomobili yakında bulunan bir oto ekspertize götürebileceğini söyledi. Sızmaz'ın önerisini kabul eden Özalp, oto ekspertiz firmasına gitti. Otomobili inceleyen firmadaki görevliler önemli bir kusur bulunmadığını söyledi. Özalp, notere giderek Sızmaz'dan otomobili anlaştığı fiyat olan 190 bin 500 liraya satın aldı.

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İnternet sitesinde gördüğü aracı satın aldı: Ekspertize gidince hayatının şokunu yaşadı!

7 ay sonra Özalp, otomobili satmaya karar verdi. Otomobili satın almak isteyen kişiyle oto ekspertiz firmasına giderek inceletti. Özalp, ekspertiz raporunu görünce şoke oldu.

Satmak istediği otomobilini ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı | Video

İnternet sitesinde gördüğü aracı satın aldı: Ekspertize gidince hayatının şokunu yaşadı!

Otomobilin bazı bölgelerinin boyalı olduğu, sol şasesinin ise komple işlemli olduğu ve bazı bölgelerinde ise kaynak olduğunu öğrendi. Özalp, otomobili satın alırken gittiği ekspertiz firmasından şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 6. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada, bilirkişi oto ekspertiz firmasının, otomobilde gözden kaçırmayla izah edilemeyecek derecede hatalar içerdiğini tespit etti. Konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.

İnternet sitesinde gördüğü aracı satın aldı: Ekspertize gidince hayatının şokunu yaşadı!

Mağdur Emre Özalp "Sekiz ay önce bir araba aldım. Aracı bir firmadan satın almak için ekspertiz firmasına satıcıyla beraber gittik. Firmaya gittiğimiz de arabanın temiz olduğunu söylediler.

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