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İnternet sitesinde gördüğü aracı satın aldı: Ekspertize gidince hayatının şokunu yaşadı!
Giriş Tarihi: 28.12.2022 11:07
Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
11:07
İnternet sitesinde gördüğü aracı satın aldı: Ekspertize gidince hayatının şokunu yaşadı!
Emre Özalp isimli vatandaş, internet sitesinde görüp beğendiği otomobili satın almak için ilan sahibini aradı. Otomobil sahibinin önerisiyle gittiği oto ekspertizdeki incelemeden sonra da arabayı satın aldı. 8 ay sonra aracı satmaya karar veren Özalp, gittiği ekspertizde hayatının şokunu yaşadı…