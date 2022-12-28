İnternet sitesinde gördüğü aracı satın aldı: Ekspertize gidince hayatının şokunu yaşadı!

Otomobilin bazı bölgelerinin boyalı olduğu, sol şasesinin ise komple işlemli olduğu ve bazı bölgelerinde ise kaynak olduğunu öğrendi. Özalp, otomobili satın alırken gittiği ekspertiz firmasından şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 6. Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada, bilirkişi oto ekspertiz firmasının, otomobilde gözden kaçırmayla izah edilemeyecek derecede hatalar içerdiğini tespit etti. Konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.



