Satmak istediği otomobilini ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı | Video

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MALTEPE'de internet sitesinden bulduğu otomobili satın almak için sahibiyle anlaşan Emre Özalp, otomobil sahibinin önerisiyle gittiği oto ekspertizdeki incelemeden sonra otomobili satın aldı. 8 ay sonra satmaya karar verdiği otomobili başka bir ekspertize götüren Özalp, raporda otomobilin birçok bölgesinde hasar olduğunu öğrendi. Özalp'in şikayeti üzerine açılan davada bilirkişi, otomobilde gözden kaçırmayla izah edilemeyecek derece hatalar olduğunu tespit etti.
"KUSURUNUN OLMADIĞINI SÖYLEDİLER"
Mağdur Emre Özalp "Sekiz ay önce bir araba aldım. Aracı bir firmadan satın almak için ekspertiz firmasına satıcıyla beraber gittik. Firmaya gittiğimiz de arabanın temiz olduğunu söylediler. Kusurun olmadığı ve değişen bir parçanın olmadığını söylediler. Ben de buna istinaden satın aldım. Otomatik vites araç almak için, bu aracı satmak istedim. Alıcı geldi. Alıcıyla beraber bir ekspertiz firmasına gittik. Ekspertiz firmasında arabanın ön sol şasesi, arka sol şasesi işlenmiş. Bagaj havuzun içerisi, sol taraf boydan boya kaynaklı, ön cam direkli, lokal olarak boyalı ve kaputun değiştiğini söyledi. Bu konuyla ilgili gerekli mercilere suç duyurusunda buldum. Dava açıldı. Ekspertiz firmasına bu durumu ilettiğimde yetkililer orası benim franchising olduğu söylediler. Benimle ilgilenmediler. Yetkilerden bu konuyla ilgili yardım istiyorum." dedi.